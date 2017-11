Det sker i dag: Skatteminister skal i samråd om Paradise Papers

Relateret indhold Aktieordbog

Skatteminister skal i samråd om Paradise Papers



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) skal i samråd om den danske indsats mod skattely i forbindelse med lækagerne fra Paradise Papers. Ministeren skal bl.a. svare på, om han vil gøre noget yderligere på området, og om han vil købe oplysninger fra papirerne, og om han vil indkalde kredsen bag den seneste skattely-aftale til nye drøftelser.



Trumps skattereform



Den amerikanske præsident Donald Trump kommer måske et skridt længere på sin skattereform. Efter planen skal Senatets skatteudspil nemlig til afstemning torsdag. Tirsdag kom det igennem Senatets budget-komité. To republikanske senatorer, der stemte for i budget-komitéen, har dog fortsat indvendinger.



Nationalregnskab



Danmarks Statistik tager temperaturen på dansk økonomi, når der bliver præsenteret nationalregnskab torsdag. Flere økonomer har spået en opjustering. Men for nylig har en række økonomer i Børsen kritiseret statens talfabrik for at levere usikre bnp-tal.



Opec-møde



De olieeksporterende landes organisation, Opec, holder møde i Wien. Forud for mødet har der været spekulationer om, hvorvidt en produktionsaftale, der ellers står til at udløbe i marts, bliver forlænget.