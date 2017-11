Flere medier har opdaget et sikkerhedshul i den seneste opdatering af Apples styresystem til computere kaldet MacOS High Sierra. Fejlen betyder, at man uden password kan logge ind på computeren.



- Det er en åben ladeport. Hullet er så stort, at hvis man har fysisk adgang til en Mac-computer med High Sierra, så kan man logge på med det, der svarer til administrative rettigheder, siger medstifter af it-sikkerhedsvirksomheden CSIS Peter Kruse.



Hvis man får adgang til computeren med de rettigheder, kan man slå såkaldte firewall-programmer fra og dermed udsætte computeren for skadelige programmer.



Apple er opmærksomme på problemet, oplyser selskabet i en meddelelse, hvor en anonym talsmand citeres.



- Vi arbejder på en softwareopdatering, som løser dette problem. I mellemtiden vil det forhindre uautoriseret adgang til din Mac, hvis man indstiller et root-password, siger den anonyme talsmand.



Sikkerhedsekspert Peter Kruse opfordrer alle med MacOS High Sierra - også teknisk kendt som MacOS 10.13 - til at få sikret deres computer hurtigst muligt.



- Den her sårbarhed eller designfejl kan risikere at blive udnyttet fra eksternt ståsted. Så det er vigtigt, at man får skiftet password, siger Peter Kruse.



/ritzau/