En tidligere sagsbehandler i Skat bør idømmes fængsel i fem år, lyder kravet fra Bagmandspolitiet onsdag i Retten i Glostrup. Anklagemyndigheden lægger dermed op til en straf, hvis lige aldrig er set i en dansk sag om bestikkelse.



Den 68-årige mand anklages for groft bedrageri med refusion af udbytteskat. Hans gode ven, der var udvandret til USA, fik 37,4 millioner kroner på falsk grundlag.



Samtidig fik den tidligere ansatte i Skat godt to millioner kroner i bestikkelse af vennen i USA, påstås det.



Bedrageriet kunne lade sig gøre, fordi der ikke var nogen intern kontrol i Skat. Den 68-årige havde en helt central stilling i det kontor, hvor ansøgningerne om refusion af udbytteskat blev behandlet.



- Nogle vil måske hævde, at det er en formildende omstændighed, siger specialanklager Marie Tullin til dommeren og de to domsmænd i Glostrup.



- Jeg vil sige det modsatte. Det er en skærpende omstændighed, at man udnytter den manglende kontrol, siger hun.



Kravet vedrørende kammeraten er ubetinget fængsel i fire år.



Begge mænd nægter sig skyldige, og de tiltaltes forsvarere kommer senere onsdag til orde i retsmødet.



I sin tale til domsmandsretten gennemgår specialanklageren blandt andet tidligere domme, og hun har ikke kunnet finde eksempler på bestikkelse i en tilsvarende størrelsesorden.



- Dette er det bedste eller det værste, vi har, siger Marie Tullin og nævner to tidligere domme. En bilprøveassistent fik 25.000 kroner, og en kommunalt ansat modtog 100.000 kroner.



De to millioner kroner til manden fra Skat ville i sig selv udløse en straf på halvandet års fængsel, mener specialanklageren.



De 37,4 millioner kroner i refusion af udbytteskat blev udbetalt i september 2007. Pengene gik til selskabet Dee Investment Ltd. på øen Dominica via den litauiske Bankas Snoras. Senere vandrede millionerne ind på kammeratens konto i den amerikanske Bank South.



Den 68-årige blev nærmest landskendt som "Sven", da han blev interviewet af DR. Her berettede han om langt større milliardbeløb, der blev udbetalt. I alt har staten mistet mere end 12 milliarder kroner, og Bagmandspolitiet har også i den forbindelse rejst sigtelse imod ham.



/ritzau/