Det skriver medierne: Novo-chef vil tilbage i fordums topform

Novo Nordisks topchef, Lars Fruergaard Jørgensen, har sat alle sejl til for at føre den danske medicinalgigant tilbage til fordums styrke. Nu er planen lagt for at sikre markedet for behandling af diabetes og fedme. DLG sælger blomsterselskabet Gasa Group og afslutter dermed en bølge af frasalg. Gasa bliver overtaget af investeringsselskabet Erhvervsinvest. (Side 4)Danish Crowns mest profitable datterselskab, Dat-Schaub, ruller for fuld kraft ind i Sydamerika og køber op i flere lande i regionen.DPA Microphones, der leverer mikrofoner til flere af verdens største musikstjerner, køber op og overtager to af sine distributører i Tyskland og Storbritannien. Det sker for at accelerere væksten.Svenske Vattenfall har valgt Siemens Gamesa frem for Vestas til at levere møller til to danske havvindmølleprojekter. Siemens Gamesa skal sammenlagt levere 113 kæmpevindmøller. (Side 8)Alka Forsikring er tæt at blive solgt. Prisen for selskabet, der er ejet af fagbevægelsen, og som har fagforeningsformand Kim Simonsen som bestyrelsesformand, ventes ifølge Børsens oplysninger at lande i omegnen af 4 mia. kr. Blandt potentielle købere nævnes Topdanmark og Tryg, men også norske Gjensidige og britiskejede Codan kan løbe med guldægget. (Forside, side 6-7)A.P. Møller-Mærsks topchef, Søren Skou, lægger opsplitningen bag sig og kigger mod opbygningen af fremtidens Mærsk. Direktionen udvides med tre erfarne Mærsk-profiler, og fokus flyttes med rokaden væk fra opsplitningen og over mod kerneområdet, transport og logistik./ritzau/FINANS