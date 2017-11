Nordkorea: Vi er atommagt og kan ramme hele USA med missil

Nordkorea siger natten til onsdag gennem landets statslige nyhedsbureau, KCNA, at landet har opnået en historisk ambition om at blive en atommagt.



Det sker i kølvandet på, at Nordkorea med succes angiveligt har affyret et missil, der kan nå alle dele af USA. Missilet er et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) og har fået navnet Hwasong 15.



Det var missilet Hwasong 15, der onsdag morgen lokal tid blev affyret fra Nordkorea, og som senere styrtede ned i Det Japanske Hav.



"Vi har nu endelig opnået vores historiske ambition om at blive en atommagt," erklærer Nordkoreas leder, Kim Jong-un, gennem KCNA.



"ICBM-missilet Hwasong 15 er et interkontinentalt missil med et rigtig stort sprænghoved, og det er i stand til at ramme hele USA's fastland," lyder det fra det nordkoreanske statsmedie.



Det nye missil er angiveligt "væsentligt mere" kraftigt end de missiler, som Nordkorea tidligere har affyret.



Ifølge Nordkorea nåede onsdagens missil en højde på 4475 meter og fløj 950 kilometer på 53 minutter, inden det ramte et mål i vandet.



"Nordkorea udvikler strategiske våben for at forsvare landets suverænitet og territoriale integritet imod USA og for at sikre det fredelige liv for landets folk," lyder det i den nordkoreanske erklæring.



"Derfor er det ikke en trussel mod noget land eller nogen region, så længe Nordkorea ikke bliver krænket," lyder det.



Onsdagens missil blev affyret fra en stejl rampe og ville kunne nå endnu længere end de 950 kilometer, hvis den affyres mindre stejlt.



Det vurderer Foreningen af Bekymrede Forskere, der har regnet på tallene fra Nordkoreas affyring, ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Hvis tallene er rigtige, så har missilet - hvis det følger en normal kurs i stedet for en stejl kurs - en rækkevidde på over 13.000 kilometer," lyder det i en erklæring fra den amerikanskbaserede forening.



Der er cirka 11.000 kilometer fra den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, til USA's hovedstad, Washington, på den amerikanske østkyst.



Affyringen var Nordkoreas første siden 15. september, og affyringen er efterfølgende blevet fordømt af en række statsledere.



/ritzau/