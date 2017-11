Nordkorea affyrer ballistisk missil

Opdateret kl. 20.22 - Nordkorea har affyret et ballistisk missil tidligt onsdag morgen lokal tid. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.



Yonhap citerer Sydkoreas militære overkommando. Det amerikanske forsvarsministerium har efterfølgende bekræftet informationen.



Japans regering har indkaldt til krisemøde og fordømmer affyringen.



Sydkoreas militær fortæller, at missilet fløj østpå, og at informationerne nu bliver analyseret sammen med USA. Det er endnu uvist, hvilket slags missil, der er tale om.



Nordkorea har ikke affyret missiler siden midt i september.



Det meste af 2017 har landets missilprogram optrappet konflikten med USA voldsomt.



Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, har løbende kaldt hinanden øgenavne. De har udtrykt, at de var meget klar til at starte en atomkrig mod hinanden.



Tidligere i år affyrede Nordkorea et missil, der fløj over Japan. Det skete som led i landets årtier lange arbejde for at blive en atommagt og for at få evnen til at ramme USA's fastland med atomvåben.



Nordkorea ser det som sin eneste beskyttelse mod krænkelser af landets suverænitet, da man stadig officielt er i krig med USA's allierede Sydkorea, og USA flere gange de seneste 15 år har vist, at landet ikke er bleg for at føre krig for at få regimeskifte.



USA har modsat arbejdet hårdt for, at Nordkorea ikke bliver en atommagt.



Det sker via internationale sanktioner og fordømmelser. Tidligere har USA også deltaget i politiske forhandlinger, men under Donald Trump er der kommet mindre fokus på forhandling.



Der er tvivl om, hvorvidt Nordkorea allerede nu har kapacitet til at ramme det amerikanske fastland.



"Hele USA's fastland er inden for vores missilers rækkevidde. Hvis USA invaderer os, vil det ikke kunne undslippe vores hårde straf nogen steder på kloden," sagde Nordkoreas viceambassadør i FN, Kim In-ryong, i oktober.



Mens nogle eksperter mener, at Nordkorea allerede nu vil kunne ramme USA, mener andre, at landets raketter endnu er for dårlige.



Nordkorea har missiler med meget lang rækkevidde, men der er tvivl om, om landet har knækket koden til at gøre dem i stand til at bære vægten af et atomvåben og få det tilbage ned gennem atmosfæren, uden at missilet brænder op.



/ritzau/