Det sker i dag: Nationalbanken tager temperaturen på den finansielle stabilitet

Nationalbanken tager temperaturen på den finansielle stabilitet



Nationalbanken med nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen offentliggør deres analyse om den finansielle stabilitet i Danmark. Her vil der formentlig endnu en gang bliver gjort status over bl.a. prisudviklingen på boligmarkedet og risikotagningen i bankerne.



Atea-sag fortsætter



Retten i Glostrup fortsætter den store straffesag om bestikkelse mod it-selskabet Atea og syv mænd. Under retssagen har rejser til Formel 1-løb i Dubai og middage på fornemme restauranter været nævnt. De tiltalte nægter sig skyldige.



Økonomibarometer fra USA



Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, offentliggør sit månedlige økonomiske barometer, der går under navnet Beige Book. Den indeholder de 12 regionale Federal Reserve-bankers syn på den lokale økonomiske udvikling og er med til at danne grundlag for centralbankens beslutninger om renteudviklingen.



Konference om fremtiden



Kraka og Deloitte holder en konference, hvor bl.a. erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), skuespiller og medlem af Disruptionrådet Hella Joof og Carlsbergs bestyrelsesformand Flemming Besenbacher skal tale om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.