Kenyas præsident genindsættes i en tåge af tåregas

Uhuru Kenyatta har tirsdag aflagt ed som Kenyas præsident efter omvalg og en kaotisk valgproces, der blev boykottet af oppositionen.



Det er den 56-årige Kenyattas anden periode som præsident.



Genindsættelsen har været præget af både uro og fest.



Politiet tog tidligt på formiddagen tåregas i brug for at sprede en stor menneskemængde, som forsøgte at komme ind på det stadion, hvor ceremonien for Kenyatta foregår.



Her var støtter af præsidenten mødt op i farverigt, festligt tøj og med flag for at fejre Kenyatta.



I en anden del af Kenyas hovedstad, Nairobi, havde politiet afspærret et område, hvor oppositionsleder Raila Odinga havde planlagt et møde. Her blev der ligeledes affyret tåregas.



Flere end 70 mennesker er blevet dræbt under den politiske vold, der har præget valgperioden de seneste måneder. De fleste er blevet dræbt af politiet.



Uhuru Kenyatta vandt præsidentvalget 26. oktober, der var et omvalg, efter at forfatningsdomstolen havde kendt det første valg i august ugyldigt.



Oppositionsleder Raila Odinga boykottede omvalget. Han mente, at valget ikke var frit og rimeligt.



Klagerne gik på, at valgkommissionen ikke havde accepteret nye kandidater, og at valget ikke var blevet afviklet i alle landets valgkredse.



Ifølge valgkommissionen fik Kenyatta over 98 procent af de afgivne stemmer.



Men valgdeltagelsen var lav. Færre end 39 procent af vælgerne stemte.



Kenyatta har været præsident i Kenya siden 2013. Han har tirsdag taget fat på en ny femårig periode.



/ritzau/Reuters