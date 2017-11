Det skriver medierne: Lundbeck-chefer scorer millioner på aktieudsalg

Jyllands-Posten erhverv:



Lundbeck-chefer scorer millioner på aktieudsalg



Lundbeck-cheferne Anders Götzsche og Anders Gersel Pedersen har siden maj solgt stort ud af aktier i selskabet og tilsammen scoret omkring 200 mio. kr. Mandag skar markedet en ny stor luns af Lundbeck-aktien, der dykkede med 7,2 pct.



Kravene skærpes for køb af andelsboliger



Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om at gennemføre en række tiltag på andelsboligområdet.



Pensionsselskaber advarer mod senior-fidus



Seniorer risikerer modregning i boligsikring og andre offentlige ydelser før pensionsalderen, hvis de følger regeringens råd om at sætte pensionspengene i aldersopsparing.





Berlingske Business:



Aarhus-rigmand klar til at sælge ud for fire mia. kr.



En opsigtsvækkende handel kan være på trapperne i dansk erhvervsliv. Henrik Lind er på vej til at sælge Danske Commodities, så en ny ejer kan udstikke en anden kurs.



Internationale energispåmænd til regeringen: Sænk afgiften på elbiler



Elbilsalget halter, og Danmark risikerer ikke at kunne nå et bindende EU-mål for at gøre transporten grønnere. Energiministeren afviser, at lavere afgifter er holdbare på længere sigt. Energiagentur anbefaler, at Danmark følger Norges eksempel.



Måling: Danskerne vil have markant styrkelse af skattekontrollen



Et stort flertal ønsker langt kraftigere styrkelse af skattekontrollen, end regeringen har lagt på bordet i finanslovsforhandlingerne. Det viser en frisk måling.





Børsen:



Banker: Giv politiet flere penge til hvidvask-kamp



Bunken med tip om mulig hvidvask tårner sig op hos Bagmandspolitiet. I første halvår har bankerne sendt 8500 underretninger. "Vi mener, at Hvidvasksekretariatet burde tilføres flere ressourcer", siger Kenneth Joensen, juridisk direktør i Finans Danmark.



Sms fra Kirkbi-ansat indgår i politisag om højhusplagiat



Politiet gransker sag, hvor Kirkbi-ansat skrev til sin ven, at Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen muligvis stod bag Nordhavns-projekt.



Eks-uberchef i spidsen for ny milliardfond: Jagter danske guldæg



Venturefonden Balderton Capital åbner en helt ny fond for et trecifret millionbeløb. Fonden vil forgylde danske iværksættere, der drømmer om at vokse sig større.



Anders Holch får mest fra bestseller



Ny årsrapport fra modemagnatens øverste holding- og investeringsselskab viser samlet en toplinje på 26 mia. kr. og en egenkapital på små 23 mia. kr.



Ny hummel-topchef henter nyt chefhold i egne rækker



Hummels finansdirektør takker af til sommer. Efterfølgeren og yderligere to nye chefer er rekrutteret internt. Et godt signal, vurderer ekspert.





