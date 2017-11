Vindindustriens reaktion på prispres er i fokus på konference

Relateret indhold Artikler

Vindmølleindustriens reaktion på prispresset afledt af overgangen til auktionsbaserede systemer vil være i fokus, når den europæiske vindmølleforening, Windeurope, 28-30. november holder konference i Amsterdam.



Det vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, over for Ritzau Finans.



"Prisudviklingen og det pres, det kommer til at skabe hele vejen ned i værdikæden i forhold til at opføre vindparker i fremtiden, vil komme i fokus," siger Jacob Pedersen.



Hvor vindindustrien tidligere i mange lande har nydt godt af systemer med faste afregningspriser, såkaldte feed-in tariffer, bevæger flere og flere sig over til mere auktionsbaserede støttesystemer, og det giver lavere elpriser og dermed faldende priser på mølleudstyr.



Det har ramt selskaber som Vestas, Siemens Gamesa og Senvion. Vestas nedjusterede sine forventninger til 2017 i regnskabet for tredje kvartal, hvilket skete med henvisning til netop øget konkurrence og prispres.



Tilsvarende meldinger er kommet fra Siemens Gamesa og også fra den tyske vindmølleproducent Senvion, der oven på sit regnskab for tredje kvartal luftede konsolideringstanker for at imødegå den hastige forandring i industrien.



En stor del af udbygningen i Europa ventes fremover på offshore-området, men her sætter Jacob Pedersen spørgsmålstegn ved, om nogle af de projekter, som har været i udbud og er blevet vundet - blandt andet af danske Ørsted, det tidligere Dong - overhovedet bliver opført.



"Nogle af de udbudsrunder, vi har set, er blevet vundet med nærmest intet tilskud, og derfor skal man holde øje med, hvad sektoren selv siger til det her - er det overhovedet realistisk?"



"Flere af de projekter, som er blevet vundet uden tilskud, har en klausul, hvor man kan trække sig ud, hvis man alligevel ikke vil opføre dem."



"Det er bestemt en problemstilling om de projekter, som lige nu ser meget, meget lovende ud, overhovedet bliver rejst," vurderer aktieanalysechefen.



Nødvendigt med billigere priser



Til konferencen vil industriens topledere diskutere nogle af sektorens muligheder og udfordringer, mens vindmølleproducenter og underleverandører kan benytte konferencen til at vise noget af deres isenkram.



Det er dog prispresset, som ifølge Jacob Pedersen vil løbe med overskrifterne, og aktieanalysechefen peger på, at billigere priser er nødvendige, hvis projektinvestorer skal undgå store tab på havvindprojekter i de næste år.



"Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at producenterne godt er klar over, at priserne på vindmøllerne i fremtiden skal være billigere, for at man kan komme i mål på de lave elektricitetspriser, som man har stillet regeringerne rundt omkring i udsigt."



"Hvis det er sådan, at den forventningsafstemning ikke er i orden, så ender man med en masse store tab på havvindprojekter inden for de næste fem-syv år, eller også ender man med, at ingen af de havvindmølleparker, som man forventer skal opføres, bliver opført," siger Jacob Pedersen.



Både Vestas og Ørsted samt flere andre danske selskaber, konsulenthuse og forskere vil være til stede på konferencen, som starter tirsdag 28. november og varer til torsdag 30. november.



/ritzau/FINANS