IS tager skyld for blodigt angreb nær Bagdad

Et selvmordsangreb mod et populært indkøbsdistrikt i udkanten af Iraks hovedstad, Bagdad, har mandag aften kostet flere mennesker livet.



En talsmand for det irakiske indenrigsministerium beskriver angrebet som "et terrorangreb gennemført af to selvmordsterrorister, der skød vilkårligt på indbyggere" i området.



En polititalsmand siger til nyhedsbureauet AFP, at politiet skød og dræbte tre af gerningsmændene, men at de to sidste formåede at udløse deres bombeveste.



Det er ikke umiddelbart klart, hvor mange mennesker der er dræbt i angrebet.



Sikkerhedskilder siger til AFP, at 11 mennesker er dræbt, mens lokale medier skriver, at 17 døde i angrebet.



Politikilder siger til AP, at 11 er dræbt og 26 såret.



Angrebet fandt sted i Nahrawan-området sydøst for Bagdad.



Islamisk Stat har via gruppens nyhedsbureau Amaq taget skylden for angrebet, skriver Reuters.



Men Amaq meddeler, at angrebet var rettet mod medlemmer af den paramilitære gruppe Hashed al-Shaabi, der først og fremmest består af shiamuslimer og kæmper mod Islamisk Stat.



Ifølge Amaq blev 35 dræbt i angrebet, der finder sted samtidig med, at irakiske styrker kæmper for at drive de sidste af gruppens krigere helt ud af ørkenområdet langs grænsen mod Syrien.



/ritzau/