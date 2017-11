Det sker i dag: Høring om fremtidens TV2

Høring om TV2's fremtid



Socialdemokratiet og tænketanken Cevea holder en høring på Christiansborg om fremtiden for TV2. Der vil være fire indlæg for et høringspanel, der bl.a. består af Mogens Jensen (S), Britt Bager (V) og Lars Werge fra Dansk Journalistforbund. Indlæggene vil bl.a. blive holdt af Hans J. Carstensen, finansdirektør i Egmont og bestyrelsesformand for TV2 i Norge, professor i media management ved CBS Anker Brink Lund og Jan Scherman, tidligere direktør for TV4 i Sverige.



Fed-chefer på talerstolen



De to medlemmer af den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité, William C. Dudley fra New York og Patrick Harker fra Philadelphia holder tale om den amerikanske økonomi.



Generalforsamling



Ingredienskæmpen Chr. Hansen holder generalforsamling i Hørsholm tirsdag aften. I slutningen af oktober leverede selskabet en omsætning på godt 1 mia. euro for det forskudte regnskabsår 2016-2017 og en organisk vækst på 10 pct.



Kommende regnskabssæson



Børsen Play ser frem mod sæsonen for årsregnskaber. Her ser Henrik Henriksen, chefstrateg i PFA, på en række nøgletal, der ifølge ham peger på, at den kommende regnskabssæson bliver god.