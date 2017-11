Anders Holch-koncernen sælger for 26 mia kr

Relateret indhold Artikler

Ejeren af Bestseller, Anders Holch Povlsen, har en samlet omsætning på mere end 26 mia. kr. og en bogført egenkapital på små 23 mia. kr. i sit holding- og investeringsselskab, Aktieselskabet af 1.8.2007.



Det oplyses i selskabets netop offentliggjorte årsrapport.



Den omfatter aktiviteterne i den vidtforgrenede Bestseller-koncern samt selskaber som eksempelvis online-modeforhandleren Stylepit, sko-virksomheden Bianco, netsupermarkedet Normal og hvidevareselskabet Whiteway, hvor Holch Povlsen-selskabet er eneejer eller har en majoritet af aktierne.



I årsrapporten oplyses, at omkring 90 pct. af koncernomsætningen kommer fra Bestseller og modetøjsvirksomheden Vila, som Anders Holch af historiske grunde personligt ejer sammen med Bestseller - som han også ejer.



Bestseller offentliggjorde forleden omsætnings- og resultattal for netop Bestseller plus Vila.



Toplinjen her var på 23,5 mia. kr. og resultatet før skat blev 2,5 mia. kr.



Ejer Anders Holch Povlsen slog ved dén lejlighed fast, at nu var der styr på Bestsellers bundlinje, der var steget med en fjerdedel, så nu skal fokus rettes mod toplinjen, der i det seneste år er vokset med under 3 pct.



I hele Aktieselskabet af 1.8.2007-koncernen blev resultatet før skat, som altså bl. a. påvirkes af underskud i andre steder end i Bestseller, et overskud på 2,6 mia. kr. - en nedgang på omkring en kvart mia. kr. Det betegnes som tilfredsstillende i tråd med forventningerne.



Her trækker bl. a. Aktieselskabet af 5.5.2010 ned. Dét omfatter først og fremmest Anders Holchs aktiepost på næsten 30 pct. af den store, børsnoterede britiske onlineforretning Asos, hvis aktier kører op og ned. 5.5.2010-selskabet har før skat et underskud på 33 mio. kr.



Egenkapitalen i årsrapporten for familiens holding- og investeringsselskab er forsigtigt opgjort til under 23 mia. kr. Hvad den reelt ville være, hvis det utænkelige - at Anders Holch Povlsen ville realisere alt - skulle ske, er umuligt at opgøre.



Ejeren af den største danske modesucces nogensinde vurderes at være Danmarks næstrigeste med en formue på langt over 40 mia. kr.



Han oplyste tidligere i år til Børsen, at han for flere år siden i al ubemærkethed havde overtaget sin far, Troels Holch Povlsens 50 pct. andel af Bestseller China. Dét selskab med tusindvis af butikker i Kina ejes sammen med de to daglige direktører Dan Friis og Allan Wartburg.



Anders Holch Povlsen ønsker ikke at oplyse noget om sin investering i Kina - udover at aktiviteten i selskabet derovre er af nogenlunde samme omfang som den kendte Bestseller-koncern med domicil i Brande.