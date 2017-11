Askesky lukker lufthavn: Rejseselskaber finder nødplan frem

En askesky fra vulkanen Agung hænger over den indonesiske ø Bali og dens indbyggere - herunder de mindst 19 danske gæster på øen.



Myndighederne har lukket øens lufthavn, og det har fået danske rejseselskaber til at finde deres nødplaner frem.



"Jeg ved, at der ligger en plan i skuffen hos vores samarbejdspartner, der står for transport derovre," siger administrerende direktør Peder Hornshøj fra Bravo Tours.



"Så bliver det med skib derfra til en af de andre øer."



Vulkanen er ikke gået i udbrud, og der er intet, der gør øen farlig at befinde sig på for nuværende. Men fra vulkanen står en større askesky, der har lukket lufthavnen på øen samt fået myndighederne til at evakuere 100.000 indbyggere.



Endnu er det ikke aktuelt at evakuere nogle af gæsterne, men Bravo Tours har ifølge Peder Hornshøj styr på, hvor deres 14 gæster befinder sig, samt hvordan de kan komme med et skib til en anden ø med en lufthavn, hvis det bliver nødvendigt.



Apollo holder mandag morgen et møde, hvor der lægges planer for, hvordan man får øens nordiske gæster hjem, hvis det bliver nødvendigt.



Rejseselskabet Tui oplyser, at de mandag morgen er i gang med at undersøge, hvordan deres gæster kan transporteres væk uden at bruge lufthavnen.



Selskabets tre gæster rejser hjem torsdag, mens de næste først skal derned 23. december, oplyser selskabets pressecenter.



/ritzau/