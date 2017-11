Det skriver medierne: Danish Crown vil investere på udenlandske markeder

Jyllands-Posten Erhverv



Danskerne vinder på fibernettet



Det er tv- og bredbåndskunder i Danmark, der vinder på, at flere elselskaber i den nærmeste fremtid åbner for adgangen til sit fibernet, da det vurderes, at selskaberne vil kæmpe om kunderne og derved sænke priserne.



Danish Crown vil investere på sine udenlandske markeder



Slagterikoncernen Danish Crown vil efter pæn vækst i seneste regnskabsår opkøbe stort på sine vigtigste markeder i Nordeuropa, blandt andet i Polen.



Skatteminister vil ikke gå ind i sag om gebyr-lussinger fra Postnord



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil ikke hjælpe de borgere, der mødes med et Postbord-gebyr på 160 kr., når de skal afregne importmoms af varer købt uden for EU, blandt andet i USA.



Tv 2 har modtaget ulovlig statsstøtte



EU-Domstolen har annulleret tidligere afgørelse i TV 2-sag, hvilket betyder, at Danmark i årene 1995 og 1996 har givet ulovlig statsstøtte i form af reklamemidler til TV 2.





Berlingske Business



HK er ramt af massive interne stridigheder



Landets næststørste fagforbund, HK, er ifølge interne dokumenter ramt af voldsomme stridigheder, blandt andet fordi Mette Kindberg, nu tidligere næstformand i HK, trak sig fra alle sine poster den 15. november.



Sverige og Norge vil tvinge boligpriserne ned



Sverige og Norge er i gang med massive stramninger på boligmarkedet for at få boligpriserne til at falde, efter at Sverige har oplevet historiske prisstigninger.



Dansk kvotekonge skal sælge kvoter for millionær efter ny fiskeriaftale



En svensk ekspert vurderer, at den danske fisker Henning Kjeldsen skal frasælge nogle af sine fiskekvoter, når den nye fiskeriaftale træder i kraft.



Kvindelige chefer tjener mindre end mandlige chefer



Ifølge nye løntal fra Lederne er der et efterslæb i den private sektor på 7,8 pct. for kvinders løn i forhold til mænd. Det er et tal, der ikke har rykket sig i 15 år. Fagforbundene Lederne og Djøf mener, at hemmelighedskræmmeri på lønmarkedet er til skade for kvinder.



Børsen



Jensens Bøfhus vil lukke hver fjerde restaurant



Restaurantkæden Jensens Bøfhus vil lukke hver fjerde restaurant for at vende forretningens udvikling, efter at kæden har tabt omkring 117 mio. kr. på tre år.



Black Swan mistede støtte på grund af Mark Szigethy



Investorer trak sin støtte til venturefonden Black Swan og krævede sine millionlån tilbage, efter de fandt ud af, at det tidligere medlem af milliardærklubben Mark Szigethy var rådgiver for venturefondens største investor, Spangsberg-familien.



Bestseller vil åbne flere butikker og øge nethandlen



Bestseller fordoblede i fjor sin bundlinje, og i seneste regnskabsår viste selskabet en yderligere vækst på 23 pct. Men det er gået ud over toplinjen, og derfor vil Bestseller nu øge nethandlen og åbne flere fysiske butikker.







/ritzau/FINANS