DBU og spillerne indgår fireårig landsholdsaftale

Årets mest omdiskuterede fodboldkonflikt i Danmark har fået en ende.



Lørdag har Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen efter et forhandlingsforløb på 12 måneder indgået en ny landsholdsaftale for spillerne på kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold.



Som den sidste formalia skulle DBU's bestyrelse godkende aftalen. Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.



Den nye aftale gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2017 og frem til 31. august 2021. De seneste to gange kvindelandsholdet og U21-landsholdet har været samlet, har de spillet på en midlertidig aftale.



For kvindelandsholdets vedkommende blev den seneste midlertidige aftale dog først indgået, efter at holdets VM-kvalifikationskamp mod Sverige var blevet aflyst.



For fodboldkvinderne indebærer den nye aftale, at der årligt vil investeres to millioner kroner mere om året i holdet, og at spillernes honorarer og stipendier stiger med 180 procent.



Derudover er der i den nye aftale sat regler op for, hvornår spillerne må holde møder i Spillerforeningens regi, mens spillerne er samlet med landsholdet.



DBU har tidligere påpeget, at fagforeningsmøder under en landsholdssamling er forstyrrende for de sportslige forberedelser.



/ritzau/