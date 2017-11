Førerløs bus kan snart få grønt lys

FAKTA * Færdselsloven er pr. 1. juli 2017 ændret, således at der i Danmark kan gives tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer.



* Forsøgsordningen danner grundlag for muligheden for forskelligartede forsøg, der kan spænde fra test af førerstøttesystemer til kørsel med selvkørende køretøjer.



* Lovgivningen giver mulighed for tilladelse til forsøg op til og med SAE niveau 4. Det vil sige biler, der kan køre under alle forhold uden chaufførens hjælp.



* Forsøgsordningen løber i første omgang fra den 1. juli 2017 til den 1. juli 2022.



Busser uden buschauffører rykker tættere og tættere på.



Den danske operatør Autonomous Mobility har som den første sendt en ansøgning til Vejdirektoratet om at få lov til at køre med selvkørende busser i Danmark.



Det bekræfter selskabets administrerende direktør Peter Sorgenfrei.



"Vi har indsendt ansøgningen og ser frem til at samarbejde med myndighederne i det foranstående forløb. Det ligger os stærkt på sinde at få hjul på jord hurtigst muligt, så folk kan opleve fordelene ved selvkørende teknologi i deres hverdag," siger han.



For selv om mange kommuner længe har luftet ambitioner om at få selvkørende teknologi på vejene, har ingen foreløbig sendt en ansøgning, fortæller afdelingsleder i Vejdirektoratet Andreas Egense, som derfor glæder sig over at have modtaget den første.



Hverken Autonomous Mobility eller Vejdirektoratet kan på nuværende tidspunkt oplyse, hvor forsøget er planlagt til at foregå.



Siden juli har en lovændring gjort det muligt at gøre sig erfaringer med biler og busser, der kan køre selv, men alligevel har ingen søgt før nu.



Det hænger sammen med, at ansøgerne skal sørge for at have en hel del ting på plads, før de sender ansøgningen, siger Andreas Egense.



"De skal for det første have et køretøj, og de skal måske have aftaler på plads med dem, der ejer den vej, bilen skal køre på. Derudover skal de have en forsikring, og så skal de have en uvildig ekspert tilknyttet projektet, som kan give en uvildig vurdering af, om forsøget kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den slags praktiske ting har vist sig at tage lidt tid at få på plads," siger han.



Vejdirektoratet forventer, at det, som tilfældet er med Autonomous Mobilitys ansøgning, primært vil være busser, der ansøges om.



Forsøg med selvkørende personbiler vil i dag typisk foregå i enten bilproducerende lande, eller hvor der er et større marked end det danske og dermed en større markedsføringsværdi ved at gennemføre et forsøg.



"Men vi synes da, det kunne være spændende med den slags forsøg i Danmark også," siger Andreas Egense.



