Egypten hæver dødstal efter moské-massakre til 305

Et angreb mod en moské i Egypten fredag har kostet 305 mennesker livet, rapporterer det egyptiske nyhedsbureau Mena.



Først blev en bombe detoneret, og efterfølgende åbnede personer ild mod flygtende og ambulancer, har øjenvidner fortalt.



Egyptiske kampfly har efter angrebet bombet flere køretøjer med formodede gerningsmænd. Alle personerne i køretøjerne blev dræbt, beretter militæret i det nordafrikanske land.



Det er det blodigste angreb begået af ekstremister i nyere egyptisk historie.



Egyptiske myndigheder mistænker, at militante islamister i provinsen Sinai udførte angrebet. Men ingen grupper har indtil videre hævdet at stå bag massakren.



/ritzau/Reuters