Anders Holch: Black friday giver butikkerne kedelige uger med lavt salg

"Vi har intet andet valg. Det er kunderne og markedet, der bestemmer om der skal være Black friday," siger topchef og ejer af Bestseller-koncernen, Anders Holch Povlsen, om det omsiggribende fænomen, som mange elsker og flere og flere i bl. a. modebranchen begynder at hade.



"Vi er stået tidligt op i dag for at få det absolut bedste ud af det, og vi følger udviklingen i butikkerne time for time. Men det er klart, at noget omsætning flyttes til i dag fra andre dage. Det har da også salgsmæssigt været en kedelig uge indtil i dag, fredag, og det bliver det nok også i næste uge," konstaterer Anders Holch, hvis koncern selv har 2700 modebutikker fordelt på en række forskellige butikskæder som Vero Moda, Only og Jack&Jones.



Dertil kommer, at Bestseller selv har en webshop og desuden leverer for milliarder af kroner til fysiske butikker eller onlineforretninger ejet af andre - eksempelvis Zalando og Asos, som Anders Holch Povlsen selv er stor aktionær i.



Bestseller-ejeren har også store interesser i et væld af andre selskaber, hvis forretning påvirkes af Black friday, eksempelvis hvidevareforhandleren Whiteaway.



Han medgiver, at den sorte fredag koster på indtjeningen i såvel butikker som hos leverandører. Men det er jo ens for alle. Og der altså intet alternativ til at være med, mener han.



Anders Holch Povlsen afviser at kommentere sine forventninger til salget i dag - og til at sammenligne det med omsætningen på den store Singles' Day i Kina for nylig. Her solgte den kinesiske Bestseller-forretning i alt for 1 mia, kr. på ét døgn, Bestseller China blev på Singles' Day det mest sælgende modefirma på den store onlineplatform Alibaba.



Det var de fire brands Vero Moda, Only, Jack&Jones samt Selected, der fik de kinesiske forbrugere til at købe vildt ind.



Bestseller China, der på årsbasis sådan cirka omsætter for omkring de 23,5 mia. kr., som Bestsellers danskbaserede koncern ligger på, ejes af Anders Holch Povlsen og de to danske købmand Dan Friis og Allan Wartburg.