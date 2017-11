Det skriver medierne: Nykredit vil målrette sig kunderne

For koncernchef Michael Rasmussen i Nykredit er det et vendepunkt, at realkreditinstituttets ejerforhold er blevet afklaret. Det betyder, at alle ressourcer nu målrettes kunderne. Grundet uenigheder med de amerikanske ejere er topchefen for den danske møbelproducent Tvilum, Andrex Long, med øjeblikkelig virkning fratrådt sin stilling, som han har haft siden november 2014.Den internationale højt anerkendte tænketank Bruegel vurderer, at regeringens forsøg på at tæmme boligpriserne på det københavnske boligmarked er for svag, og at Danmark er i risikozonen for en ødelæggende boligboble Flere stadeholdere er stoppet med at betale sin husleje til det kriseramte Westmarket, da stadeholderne ifølge eget udsagn ikke omsætter for nok i forhold til de forventninger, der var ved åbningen.Chefen for Nykredit, Michael Rasmussen, ser frem til at skulle forholde sig til en ny og anderledes virkelighed, end den børsnotering han i det sidste halvandet år har arbejdet hen imod. (Side 6)Jakob Nordenhof Jønck og Thomas Stilling Ambus, der blev rige på salget af Endomondo , kaster tocifret millionbeløb i måltidskasser.

I jagten på vækst melder Børsens ejer nu ud, at man er villig til at slække på lønsomheden. Børsens svenske ejer Bonnier sætter sin lid til, at Bjarne Corydon er manden, der kan vende mange års omsætningstilbagegang for erhvervsmediet.Repræsentantskabet i Forenet Kredit siger ja til at sælge Nykredit-aktier. Opbakningen var stor, siger formand Nina Smith./ritzau/FINANS