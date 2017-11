Otte nordkoreanske fiskere driver i land ved Japans kyst

En træbåd med otte mænd, der angiveligt er fra Nordkorea, er sent torsdag aften lokal tid skyllet i land ved Japans nordlige kyst.



De otte mænd blev fundet af det japanske politi i byen Yurihonjo og blev efterfølgende taget med på den lokale politistation.



"Vi kan forstå, at otte personer fortæller, at de er kommet fra Nordkorea. De var ude at fiske, men drev i land, da deres skib havde problemer," siger Hachiro Okonogi, formand i Den Nationale Sikkerhedskommission.



De otte fiskere var uskadte, da politiet tog dem i sin varetægt.



De blev fundet i nærheden af en cirka 20 meter lang træbåd, som de menes at have sejlet i, da de pludselig stødte på problemer til havs.



Yoshihide Suga, der er talsmand for den japanske regering, blev efterfølgende spurgt om, hvorvidt de otte mænd kunne være nordkoreanske spioner. Han svarede, at man "undersøger episoden med stor omhu".



For cirka en uge siden reddede den japanske kystvagt tre nordkoreanske mænd, der var kæntret i deres båd ud for den nordjapanske kyst.



De tre blev senere sendt hjem igen med et nordkoreansk skib.



Det er natten til fredag endnu uvist, hvad der skal ske med de otte personer, der nu er i politiets varetægt i Japan.



Det er ikke helt usædvanligt, at nordkoreanske både skyller i land ved Japans kyst. Nogle gange er der levende personer om bord, men det hænder også, at der skyller både i land med døde personer i båden.



De både er i medierne ofte blevet kendt som "spøgelsesskibe".



Forholdet mellem Japan og Nordkorea er særdeles spændt.



På det seneste er missiler affyret fra Nordkorea flere gange fløjet over Japan, og mange testmissiler er ramt ned i Det Japanske Hav. Nordkorea har også truet med at bombe Japan.



