Danish Crown sender 1,5 mia. kr. til danske landmænd

Trods problemer i sit store britiske selskab og stigende råvreomkostninger øger den store slagterikoncern Danish Crown på sin bundlinje. Nettoresultatet bliver i 2016/17 på 2 mia. kr. mod 1,6 mia. kr. året før.



Det medfører en stor udbetaling til ejerne, 7000 danske landmænd. De får ialt udbetalt op mod 1,5 mia. kr. 1,2 mia. kr. i restbetaling efter regnskabsårets udløb plus en kvart mia. kr., fordi koncernen havde en stor ekstraordinær indtægt på en halv mia. kr. på salget af Plumrose i USA.



Det fremgår af en pressemeddelelse om koncernens årsresultat.



Trods frasalget af Plumrose i USA og faldende valutakurser på nogle af koncernens hovedmarkeder,

nåede Danish Crown i regnskabsåret 2016/2017 en rekordhøj omsætning på 62 mia. kr. Årets

nettoresultat er påvirket af udfordringerne i det britiske selskab Tulip Ltd, som har givet et trecifret millionunderskud, og stigende råvarepriser forkoncernens forædlingsselskaber, men gevinsten fra salget af Plumrose sikrer et rekordresultat på 2 mia.



Året før var omsætningen på 60 mia. kr. og nettoresultatet på 1,6 mia. kr.



"Jeg er meget tilfreds med den udvikling, Danish Crown er inde i. 25.000 medarbejdere leverer hver dag

et solidt arbejde, der skaber fundamentet for den vækst, vi kan præstere, selv om året også har budt på

udfordringer. Indtjeningen er ikke der, hvor vi gerne vil være. Det skyldes først og fremmest

problemerne i Tulip Ltd. Jeg kan dog med stor tilfredshed konstatere, at vi meget hurtigt har gennemført

en vellykket turnaround, og Tulip Ltd viste sorte tal mod slutningen af regnskabsåret," siger koncernchef Jais Valeur.



"Vores selskab står i dag som et finansielt stærkt selskab. Det skyldes i meget høj grad den tillid, som

andelshaverne i Danish Crown har vist selskabet gennem en årrække. Derfor har vi i bestyrelsen heller

ikke været i tvivl om, at en del af gevinsten fra salget af Plumrose skulle ud og arbejde hos vores loyale

andelshavere," siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown.



Den samlede afregning for ejernes leverancer af grise hen over året er 835 mio. kr. højere end

året før, så de i gennemsnit har fået udbetalt 1,22 kr. mere pr. kilo. De højere priser på grise har dog

udfordret indtjeningen i koncernens forædlingsselskaber, der kun i et vist omfang er kommet igennem

med prisstigninger.