Bruun & Hjejle udtræder af OW-sagen efter sag om inhabilitet

En lang række institutionelle investorer skal lede efter en ny advokat i slagsmålene mod den tidligere ledelse i det kollapsede oliehandelsfirma OW Bunker.



Advokathuset Bruun & Hjejle udtræder således af sagen mod den tidligere daglige ledelse, erfarer Børsen.



Det skyldes inhabilitet, efter at managing director Karsten Kristoffersen 24. oktober blev idømt en bøde på 10.000 kroner af advokaternes disciplinlærnævn, Advokatnævnet.



Bruun & Hjejle repræsenterer omkring 20 institutionelle investorer herunder pensionskasserne ATP og PFA i erstatningssager mod blandt andre den tidligere ledelse i OW Bunker, der er sagsøgt for 767 mio. kr. i den ene sag og for lidt under 70 mio. kr. i den anden sag, hvor Bruun & Hjejle fungerer som advokat.



Foruden den tidligere ledelse har pensionskasserne også sagsøgt den tidligere ejer Altor og emissionsbankerne Morgan Stanley og Carnegie, der hjalp OW Bunker på børsen.



Bruun & Hjejle fortsætter med at føre den del af sagerne, der ikke vedrører den tidligere ledelse i OW Bunker, anført af boet efter nu afdøde Jim Pedersen og flere tidligere nøglemedarbejdere.



Sagen om inhabilitet blev anlagt af advokat for Jim Pedersen, John Korsø Jensen, der fik medhold i, at Bruun & Hjejle-advokaten havde handlet i strid med god advokatskik ved at påtage sig opgaven med at sagsøge den tidligere OW Bunker-ledelse.



Afgørelsen skyldes, at Bruun & Hjejle i 2014 udførte advokatopgaver for netop Jim Pedersen og det derfor ikke kunne udelukkes, at fortrolig viden opnået i den forbindelse efterfølgende ville blive brugt i sagen mod den tidligere ledelse.



Bestyrelsesformand i Bruun & Hjejle, Mogens Thorninger, oplyser, at det er klienterne, der har ønsket ændringen.



"Det vigtigste for vores klienter er at holde fokus på det, sagerne drejer sig om, nemlig om markedet modtog korrekte oplysninger i forbindelse med børsnoteringen og i perioden indtil konkursen" siger Mogens Thorninger.



Bruun & Hjejle havde oprindeligt varslet, at man ville indbringe afgørelsen for domstolene, men det dropper advokathuset nu - selvom det ikke er enig i Advokatnævnets afgørelse.