Børsen-ejer til Corydon: Vi er villige til at ofre overskudsgraden i jagten på vækst

Opdateret kl. 12.13 - Børsens nye topchef, Bjarne Corydon, får fuld opbakning fra den svenske ejer, Bonnier, til at eksekvere på en vækstplan, som i sagens natur i en periode vil skade avisens profitabilitet."Hvis vi skal bryde den store trend, at vores annoncesalg på print falder, og at abonnementsindtægterne også siver, skal du enten sætte gang i en masse mindre initiativer eller et større initiativ, som kan vende den udvikling, som vi ikke mener er holdbar på den lange bane," siger Karmo Kaas-Lutsberg, bestyrelsesformand for dagbladet Børsen og til daglig chef for Bonniers business-to-business-forretning, som Børsen-ejerskabet hører under. "Og når vi ser den klare investeringscase fra ledelsen, som, vi tror på, vil vende udviklingen, så vil vi lave de nødvendige investeringer, og der vil vi selvfølgelig være villige til at ofre vores overskudsgrad. Klart. Vi forstår 100 pct., at væksten ikke kommer af sig selv," siger han.Han understreger, at Børsen også i en vækstfase skal være en profitabel virksomhed, men at man ikke kan skabe seriøs vækst, uden at investere den nødvendige kapital.Under den tidligere topchef Anders Krab-Johansen, der sad i lidt mere end seks år, blev bundlinjen fordoblet, selvom omsætningen faldt år for år. I de sidste fire år under Anders Krab-Johansen lå overskudsgraden på mellem 14,9 og 18,1 pct. Det er markant højere end tilsvarende mediehuse i Danmark.Bestyrelsesformanden siger samtidig, at man som ejer ikke har haft et ultimativt krav i forhold til overskuddets størrelse."Vi har aldrig sagt det så klart. Altså at det skal være 15 pct. i overskudsgrad. Det har aldrig været skåret ud i sten fra vores side. Vi vil godt investere i vækst, men udfordringen for os som ejere var, at vi har manglet den vækstplan, som vi skulle allokere kapital til at forfølge."Det åbenlyse spørgsmål er, hvorfor I først nu ønsker at forfølge et vækstspor, for nedgangen i omsætning er jo ikke et nyt fænomen?"Vi er ejere og ikke ledelsen. Vi kan og vil ikke definere i detaljer, hvilke mål ledelsen skal arbejde efter. Vi er heller ikke eksperter i det danske mediemarked, så vi stoler på, at Børsens øverste ledelse viser vejen frem for os, og så diskuterer vi naturligvis strategien. Og når man ikke driver virksomheden i det daglige, så bestemmer man heller ikke, om der skal laves mindre investeringer i driften, eller om man ønsker en større vækstplan, som kræver store investeringer," siger Karmo Kaas-Lutsberg og tilføjer: "Vi mener, at initiativerne skal komme fra ledelsen. Men vi har selvfølgelig noteret os den trend, at omsætningen falder og der er vi så nået til et punkt, hvor vi i rekrutteringsprocessen ønskede at finde en person, der kan levere den vækst. Det er også vigtigt at sige, at der altså var en lang proces med ejerskiftet, som sætter alting lidt på hold. Så der har også været ydre ting, der har gjort, at vi ikke har haft et større vækstfokus. Du kan ikke investere i vækst midt i en salgsproces."Men I kan vel også godt som ejer gøre det klart over for ledelsen, at I ønsker at forfølge et vækstspor. Det er vel ikke forbudt?"Det har også været en konstant diskussion i bestyrelsen, at vi er i en økonomisk cyklus, hvor vi taber omsætning, og vi skal derfor skære i omkostningerne. I forlængelse deraf også, at det ikke er holdbart at fortsætte med det. Den diskussion har været der længe. Så kom som sagt ejerskiftet, der satte det hele lidt på pause. Men da der kom en afklaring omkring det ved årsskiftet, tog vi diskussionen igen i bestyrelsen, og nu har vi så meldt klart ud, at den nye topchef og chefredaktør skal forfølge et vækstspor."Karmo Kaas-Lutsberg siger samtidig, at der har været mange diskussioner med Bjarne Corydon om, hvordan man kan genfinde væksten på Børsen. Men at det er for tidligt at gå i detaljer med, hvor og hvordan væksten skal genskabes."Vi har retningen. Nu skal Bjarne starte og gøre det mere konkret. Men han skal selvfølgelig have tid til at sætte sig ind i det hele, inden han operationelt kan begynde at arbejde med det," siger formanden.Hvor stor vækst taler vi om? Skal Børsen vokse et par procent om året eller er det mere?"Det er svært at sige, hvor meget vi kan vokse i pct. Men vi ved, at ting tager tid, så der går noget tid før vi har en stabil vækst og først der kan vi føle os sikre på, hvor store vækstrater, vi kan fremvise. Men det er meget vigtigt, at vi bryder den trend med faldende omsætning og at vi skærer i omkostningerne som følge deraf. Vi håber, at det giver et stort boost til hele organisationen, at de skal arbejde i en vækstvirksomhed og ikke i et firma, hvor omsætningen er dalende," siger Karmo Kaas-Lutsberg og tilføjer:"Men for at summere det op: vi er ydmyge om, at det er svært at skabe vækst. Men vi vil have vækst og vi er langsigtede, så det skal nok komme."Nogen spekulerer i, at konkurrencemyndighederne måske ændrer deres afgørelse i forhold til fuldt ejerskab fra JP/Politikens side om to til tre år. Hvis I kan sælge resten af aktierne i Børsen til JP/Politiken om to år, er det så vejen frem for jer?"Vi sælger ikke om to til tre år. Vi er her for at udvikle virksomheden på den lange bane. Vi har ansat Bjarne Corydon, fordi han skal eksekvere på en vækststrategi. Det gør du ikke, hvis du ønsker at sælge dit aktiv. Så vil du blot forbedre profitabiliteten på den korte bane. Og vi er her som ejere på den lange bane," siger Karmo Kaas-Lutsberg.