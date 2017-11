Børsen-ejer til Corydon: Vi er villig til at ofre overskudsgraden i jagten på vækst

Børsens nye topchef, Bjarne Corydon, får fuld opbakning fra den svenske ejer, Bonnier, til at eksekvere på en vækstplan, som i sagens natur i en periode vil skade avisens profitabilitet.



"Hvis vi skal bryde den store trend, at vores annoncesalg på print falder, og at abonnementsindtægterne også siver, så skal du endelig sætte gang i en masse mindre initiativer, eller et større initiativ, som kan vende den udvikling, som, vi ikke mener, er holdbar på den lange bane."



"Og når vi ser den klare investeringscase fra ledelsen, som, vi tror på, vil vende udviklingen, så vil vi lave de nødvendige investeringer, og der vil vi selvfølgelig være villige til at ofre vores overskudsgrad. Klart. Vi forstår 100 pct., at væksten ikke kommer af sig selv," siger han.



Han understreger, at Børsen også i en vækstfase skal være en profitabel virksomhed, men at man ikke kan skabe seriøs vækst uden at investere den nødvendige kapital.



Under den tidligere topchef Anders Krab-Johansen, der sad i lidt mere end seks år, blev bundlinjen fordoblet, selvom omsætningen faldt år for år. I de sidste fire år under Krab-Johansen lå overskudsgraden på mellem 14,9 og 18,1 pct. Det er markant højere end tilsvarende mediehuse i Danmark.



