Børsens nye topchef:

Bjarne Corydon, var det en betingelse for dig, at du både blev chefredaktør og adm. direktør?"Jeg vil ikke gå nærmere ind i detaljerne omkring ansættelsesprocessen. Udover at den har været grundig og dybt motiverende," siger han. Hvad er det for en ledelsesmæssig ballast, du kommer ind på Børsen med?"Det her er for mig et skifte ind i en ny industri, men hele mit arbejdsliv har været præget af én fællesnævner, den ene gang efter den anden: nemlig at skulle tage et centralt ansvar. Det at man til syvende og sidst står over for at skulle træffe nøglebeslutninger. Der er selvfølgelig altid et hold, som man spiller tæt sammen med, men det med at være den ultimative beslutningstager, at stå på mål for store afgørelser og at få skabt en holdånd om dette, det har jeg prøvet mange gange.Hvad er du for en leder?"Det er nogle gange effektfuldt blot at sige et enkelt ord, og her vil jeg sige holdspil. Jeg har haft en opskrift på ledelse i alle de roller jeg har haft, og det er at bygge et stærkt hold af mennesker tæt op omkring mig, som jeg stoler på, og som stoler på mig, og så sætte en klar retning. Vi skal være drevet af, at vi tør sætte temmelig vidtgående målsætninger op og af at vi skal indfri disse sammen. Og af at vi ved, at det fordrer noget af os alle sammen. At alle skal bidrage for at vi kommer i mål. Sådan var det, da jeg hjalp Thorning med at blive statsminister og det har været samme tilgang jeg har haft i finansministeriet og hos McKinsey."Du har beskrevet jobbet som en vækstcase, men hvad har du af rammer til at skabe vækst? Det er vel ikke nemt at fastholde det nuværende indtjeningsniveau og samtidig investere kapital i nye forretningsområder?"Jeg oplever en klar vilje til at satse på vækst og udvikling, men samtidig er der et rimelig krav om at det sker på en kommerciel sund måde. Man skal ikke skille de to ting ad, for det er to sider af samme sag. Selvfølgelig skal vi være effektive og udvise omkostningsbevidsthed i alt, hvad vi laver. Den rejse skal man ikke stoppe, selvom man ønsker at udvide sin forretning."Men er det skåret i granit fra ejersiden, at du år efter år skal levere en overskudsgrad på 15 pct.? Eller kan du i nogle investeringsår levere et mindre afkast mod at du på den lange bane løfter lønsomheden?"Jeg kan sige så meget, at jeg oplever en vilje, til at diskutere og undersøge i dybden, hvad vi kan gøre for at få vækst i forretningen, men igen så må det aldrig blive en undskyldning for ikke at være en kommercielt sund forretning, og det må aldrig aflede opmærksomheden fra at gøre tingene effektivt."I jobopslaget stod der, at den nye adm. direktør skulle afsøge muligheden for opkøb af nichemedier. Ligger der en klar opkøbsstrategi klar, som du skal eksekvere på?"Det er for tidligt for mig at gå i dybden med en detaljeret plan, men der ligger et skarpt strategisk signal fra ejeren omkring mulighederne omkring opkøb. Nu og her glæder jeg mig til at komme ind i forretningen."Konkurrencemyndighederne afviste, at Jyllands-Posten/Politiken måtte købe det fulde ejerskab af Børsen, men den beslutning kan blive omgjort i løbet af nogle år. Har ejerne meldt ud til dig, at du er en overgangsfigur i jobbet, indtil der sker et fuldstændigt ejerskifte?"Det er mest rimeligt at rette de spørgsmål til ejerne."Men har du personligt haft overvejelser omkring, at ejersituationen kan ændre sig, og at en ny ejer måtte ønske en anden profil til jobbet?"For min del så kan jeg sige, at en stor del af motivationen for at tage det her job, hvor vi har været gennem en meget god, grundig og motiverende proces, er et klart indtryk af, at vi har både meget kompetente og ambitiøse ejere."Du har en fortid som socialdemokratisk minister og Børsen har et liberalt udgangspunkt. Hvad har du gjort dig af overvejelser omkring avisens linje? Og hvad har ejerne meldt ud vedrørende dette i relation til din politiske fortid?"Jeg kan godt gøre det klart, at jeg vil være synlig på avisen. Og over for avisens læsere. Jeg glæder mig også til at skrive ledere, men vi kommer til at diskutere formen. Mit udgangspunkt er til enhver tid at sikre en indædt uafhængighed af politiske interesser, af ideologi og af særinteresser. Vi skal have øjnene på bolden mere end noget andet. Og jeg synes, at jeg i mit hidtidige virke har bevist i stor skala, at jeg står på mål for det."Man kan godt tænke, at med din politiske baggrund, der ville det være mere oplagt, at du blev chefredaktør og adm. direktør på Politiken end på Børsen?"Så har du ikke læst Politiken for nylig," siger han og griner. Og fortsætter."Jeg er den, jeg er, og jeg laver ikke om på mig selv. Jeg står for det, jeg står for, og jeg synes det er enormt motiverende, at skulle stå i sidsen for det medie i Danmark, der bedst og dybest og mest relevant dækker erhvervsstoffet, økonomi og økonomisk politik med total uafhængighed."En af de store tendenser man ser p.t. er, at flere og flere virksomheder, som ikke er traditionelle medievirksomheder, i stor stil begynder at producere indhold. Ser du det som en trussel for Børsen?Disruption er et af de mest slidte begreber i de her år, men i modsætning til mange andre så mener jeg faktisk, at de er et ganske nyttigt og brugbart udtryk, uagtet at det bruges utrolig meget. I min optik så skal man som medie anskue det på den måde, at det terræn, som man i mange år har haft som sit eget, for sig selv, ja sådan er det ikke længere. Det vigtige for os er, at vi også får det vendt om. Altså at når der er mange virksomheder, der kan træde ind på vores gamle territorium, så har vi også nogle muligheder væk fra vores traditionelle base som vi skal forfølge og udnytte."Hvad tænker du på der?"Jeg har ikke konkrete forslag på nuværende tidspunkt, men det er vigtigt at slå fast, at vores kerne fortsat er, at vi leverer indhold og journalistik ud fra de klassiske kvalitetskriterier. Men den måde vi målretter stoffet på, og vores evne til at gøre det relevant for vores brugere, der kan vi gøre en masse."De traditionelle medier møder nye konkurrenter i de her år som blandt andet Google og Facebook. Hvem ser du som Børsens største konkurrenter? JP, Berlingske, TV 2 og de klassiske medier, eller alle de nye digitale spillere?"Man skal passe meget på med at have et klassisk og snævert syn på, hvem der er ens konkurrenter, Men igen vil jeg sige, at man skal også passe på med at have et snævert syn på muligheder. Der kan være mange ting, som man kan kaste sig over, som man traditionelt ikke har gjort."Nu lyder det igen som om, at du har nogle tanker omkring, at Børsen skal forfølge nye muligheder, som traditionelt ikke er blevet forfulgt? Er det fordi, at de traditionelle medier er for snævert tænkende og har et tunnelsyn?"Det vil være respektløst at svare ja, men det er dybt printet i mig, efter to år i en global virksomhed, med et arbejdsliv spredt ud over et stort antal lande, så ser jeg for mig at alle brancher har brug for at udfordre sig selv. Både i forhold til at tænke, at hvis vi tager den kerne af kvalitet, som man leverer, dybt alvorligt, så kan den også spilles mere offensivt, end vi havde troet muligt. Og det er der, at vi skal passe på med at tro, at vi kun kan konkurrere med andre medier."Medier verden over har haft utrolig svært ved at håndtere den transformation fra at sælge indhold på print til at sælge det via digitale produkter. Det har kostet markante tab af både omsætning og indtjening. Kan du knække den kode som topchef på Børsen?"Nej ikke alene, men det kommer vi til at forsøge at gøre sammen. Og jeg kommer ind med en klar ambition om at gøre det. Men man skal have stor respekt for, at der er sket en gradvis transaktion i markedet, og det er ikke noget, man gør hverken nemt eller hurtigt. Hvis du tager Børsen, sådan som den er, når man har set avisen, og bladrer i den, så er det et meget vitalt produkt for vores læsere og kunder. Og avisen skal også fremover have den allerhøjeste kvalitet, det er vigtigt at slå fast. Det må vi aldrig miste fokus på."Børsens ejer Bonnier udvikler i stigende grad produkter til deres erhvervsinteresserede kunder, hvor omdrejningspunktet er levende billeder. Er det også et område, hvor Børsen skal have et større fokus?"Jeg har selv haft fornøjelsen af at lægge ansigt til Børsen Play og da jeg var hos McKinsey var det også et kommunikationsmiddel, som jeg benyttede, når jeg skulle kommunikere budskaber ud. Så jeg har en stor åbenhed over for levende billeder. Men det er ikke bare en binær beslutning om at gøre det eller lade være, udgangspunktet må være, hvordan vi får en dyb faglighed og ekstrem relevans ind i alt, hvad vi laver. Og kombinere dette med vores kunders præferencer og behov."Podcasts er også en platform, der vinder voldsomt frem i disse år. Kan man gøre Podcasts kommercielt rentable i et Børsen-univers?"Jeg bruger selv podcasts og har også lavet podcasts i McKinsey-sammenhæng, men jeg har ikke nogen afklaret holdning til, hvordan det eventuelt kan være relevant i en Børsen-sammenhæng. Det er en af de mange konkrete diskussioner, som jeg skal have sammen med mine kommende kolleger på Børsen."Tror du på, at printaviserne, eksempelvis Børsen, lever om ti år?"Det kan ingen sige med sikkerhed, men jeg har stor respekt for, at mange mennesker læser nyheder og andre ting på print. Det er afgørende vigtigt, at det de får, det har en meget høj kvalitet. Det med at satse på noget nyt, som vi også skal, det må aldrig blive på bekostning af kvaliteten og de høje ambitioner vi har for vores klassiske kerneprodukt."En anden stor diskussion om mediebranchen er content marketing, der vinder frem. Nogle er bange for, at medierne udvander deres kerneprodukt og troværdighed, ved ikke at trække tilstrækkelig tydelige grænser mellem, hvad der er uafhængigt produceret stof og hvad der er leveret af kunder med kommercielle budskaber. Hvad er din holdning til det?"Den er ikke færdigstrikket. Men som udgangspunkt er jeg ikke bange for en åben platform, men læserne skal vide, hvad de får, de skal have en tillid til det, vi leverer og kunne identificere vores stof tydeligt. Men det er en meget konkret diskussion, som jeg selvfølgelig skal dybt ned i, men bare ikke endnu, hvor jeg ikke er tiltrådt."Der har været mange sparerunder på Børsen de sidste 5-7 år, ser du behov for yderligere rationaliseringer?"Jeg kan ikke sige noget konkret om det, før jeg har fået lejlighed til for alvor at komme i gang. Min eneste advarsel er at tænke på det her som et enten eller. Jeg kommer ind med en ambition om, og med en strategi i ryggen, der peger i retning af vækst og udvikling, men det må aldrig være en undskyldning for ikke at gøre alting meget effektivt."Hvordan ser du Børsens profil fremover? En smal erhvervsavis for erhvervsfolk, eller skal Børsen være en bredere avis for mange danskere, der blandt mange ting interesserer sig for erhvervsforhold?"Jeg tager kerneopgaven i jobbet meget alvorligt, nemlig idéen om, at vi skal være et uundværligt værktøj, for dansk erhvervsliv. Det er mit klare udgangspunkt. Og vi må aldrig svigte den opgave, at vi er relevante for beslutningstagerne i det her land. Men med de emner vi dækker, som er forholdsvis brede omkring erhvervsliv, økonomi og investeringer, så er det jo emner, som rigtig mange danskere med god grund er dybt interesseret i. Og jeg mener sagtens, at vi kan have en ambition om, at det stof, der er interessant også uden for dansk erhvervsliv, der skal vi også kunne sætte en dagsorden."Mener du, at Børsen i dag er uundværlig for dansk erhvervsliv?"Det har den da været for mig, og jeg har trofast læst avisen. Jeg har ganske ofte måttet leve med en irriterende dybde i baggrundsviden i forhold til de spørgsmål, jeg skulle svare på fra Børsens journalister. Derfor er Børsen en særlig avis med en særlig position. Og det er den, vi skal bygge fra," siger Bjarne Corydon.