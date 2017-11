Bjarne Corydon ny topchef på Dagbladet Børsen

Medarbejderne kigger på, mens Corydon præsenteres som Børsens nye topchef.

Den tidligere finansminister Bjarne Corydon skal være chef for dagbladet Børsen

Børsens bestyrelsesformand, Karmo Kaas-Lutsberg, hilser Bjarne Corydon velkommen på Børsen.

Den tidligere finansminister Bjarne Corydon skal fra årsskiftet være ny adm. direktør og chefredaktør på Børsen. Han overtager jobbet efter Anders Krab-Johansen, der før sommerferien sagde sin stilling op, fordi han pr. 1. januar skal være ny koncernchef for Berlingske Media.Bjarne Corydon præsenteres torsdag formiddag for medarbejderne på dagbladet Børsen.Den tidligere kassemester i Helle Thorning Schmidts socialdemokratiske regering siger samtidig farvel til jobbet som direktør i den globale konsulentvirksomhed McKinsey, hvor han de seneste par år har bestredet jobbet som direktør for McKinsey Center for Government.I forbindelse med jobskiftet har Corydon også meldt sig ud af socialdemokratiet for at sikre 100 pct. uafhængighed i sit nye job."Jeg havde fornøjelsen af at blive opfordret til at søge jobbet. Og jeg tændte på tanken med det samme. Jeg er i stigende grad blevet bevidst om, at medierne spiller en helt afgørende rolle i vores samfund, og det er helt afgørende at sikre kvalitet i det arbejde, som medierne – herunder Børsen – udfører. Og Børsen er for mig et særligt sted, der beskæftiger sig med emner, der har været helt centrale i mit arbejdsliv. Økonomi, erhvervsliv, virksomheder og samspillet med staten har altid været Børsens kerne og flugtet godt med mine interesser. Så jeg ser frem til at lede en virksomhed med et særligt og velfortjent stærkt brand," siger Corydon, der udover finansministerposten i perioden fra 2011-2015 i en årrække forinden spillede en nøglerolle i socialdemokraternes sekretariat, hvor han havde titel af stabschef som leder af analyse- og informationsafdelingen.Den 2. januar træder Corydon ind af døren på dagbladet Børsen i Møntergade i det indre København, hvor han skal lede en virksomhed med 220 medarbejdere, hvis kerneydelse er journalistik om dansk erhvervsliv og økonomi.Den tidligere minister lægger ikke skjul på, at han træder ind i en ny verden, hvor han skal lære en masse. Og udfordre en masse."Det er tidligt for mig at tale i detaljen om strategien for Børsen, men jeg kan sige så meget, at jeg kommer ind ad døren med en masse idéer og ambitioner. Men også ind ad døren med en stor portion ydmyghed, for det er en ny branche for mig. Så jeg har stor respekt for de nye kolleger og deres faglighed, og jeg glæder mig til at lære af dem. Så der vil for mit vedkommende være en lyttefase, men det bliver ikke en tavs lyttefase, for jeg kommer også med mine egne idéer og ambitioner," siger Corydon, der har rødder i Kolding, og som er uddannet cand. scient.pol. fra Århus Universitet i 2000.Selvom han ikke ønsker at gå i detaljer omkring de strategiske aspekter af jobbet endnu, så vil han godt sige så meget, at det er en vækstcase, han skal eksekvere på som ny adm. direktør og chefredaktør."Det handler om, at vi skal og bør nå flere læsere, end vi gør i dag. Og det gør vi ved at levere kvalitetsjournalistik, dag efter dag, og hele tiden løfte vores niveau. Vi skal være i forandring hele tiden og ikke stå stille på nogle måder, fordi så matcher vi ikke den hverdag, som vores kunder oplever," siger han.Så det er et klart opdrag fra ejersiden, svenske Bonnier, at du skal skabe vækst?"Der er bestemt en vækstdagsorden. Og en udviklingsdagsorden. Jeg har ikke før prøvet at skulle udvikle en medievirksomhed, så det glæder jeg mig til, men jeg har prøvet udvikling med stort U. Også hos McKinsey, hvor det var omdrejningspunket i mit job," siger Bjarne Corydon, der samtidig godt vil slå fast, at han ikke oplever, at der er et presserende behov for en strategi."Selvfølgelig kommer jeg til at arbejde med Børsens strategi, men der er ikke et strategisk tomrum. Der er ikke en blank tavle, jeg skal skrive på. Vi har ejere, der har en klar retning for, hvor vi skal hen. Og som har klare forventninger og høje ambitioner for, hvordan vi udvikler os. Og det er en del af motivationen fra min side af, at der er ambitioner på Børsen. Det vil jeg godt være en del af og påvirke så godt som jeg nu kan," siger han.Du har ingen erfaring omkring det at lede en redaktion. Hvad gør du dig af tanker om det?"Der er mange forskellige sektorer i Danmark, men jeg tror ikke på siloer. Det har faktisk været en personlig æressag i mit arbejdsliv, at jeg ønsker et samfund fyldt med dygtige mennesker, der kan bevæge sig mellem forskellige sektorer og roller. Og det har jeg også selv ønsket. Og det gjorde jeg, da jeg meldte mig ud af politik. Og jeg oplever en klar efterspørgsel hos virksomhederne efter kandidater, der kan det. Fordi den indsigt der kommer ud af viden på tværs af sektorer og forskellige roller er ganske brugbar. Så jeg bilder mig ind, at jeg godt kan ændre retning, at mine ambitioner kan være en drivkraft, men jeg er også meget ydmyg over for alt det nye. Og at jeg skal arbejde sammen med kolleger, der kan en masse ting, som jeg ikke selv kan," siger han og fortsætter:"Men jeg har erfaringer med fra forskellige lederroller, blandt andet som finansminister, og de erfaringer vil jeg sætte 100 pct. i spil på Børsen. Og jeg håber, at det kan være med til, at vi også fremover vil være bedre end de andre," siger Bjarne Corydon.Hvorfor er det vigtigt for dig, at du kan bevæge dig mellem forskellige sektorer?"Jeg har arbejdet to år uden for Danmark, og man kan sige mange gode ting om Danmark, men udviklingen går i retning af, at det kan være farligt at tænke sig selv, som en virksomhed, der er i én specifik sektor, man laver ét bestemt produkt og medarbejderne har én måde at se verden på. Det tankesæt løber tiden hastigt fra, og det kommer alle til at forholde sig til. Hos McKinsey skulle man kunne bevæge sig på tværs og håndtere mange typer af problemer, og det håber jeg, at jeg kan bruge i mit nye job," siger han.Fra ejernes side lyder det, ifølge en pressemeddelelse, at den svenske ejer Bonnier er begejstrede for rekrutteringen af Bjarne Corydon."Hans unikke erfaring og perspektiv i krydsfeltet hvor økonomi, entrepreneurship og politik mødes, vil styrke Børsen. Derudover er han en inspirerende leder med ægte passion for Børsens mission og danske virksomheder. Han har en dyb forståelse for, hvordan kræfter som digitalisering og automatisering transformerer vores samfund og virksomheder. Jeg er overbevist om, at Bjarne – sammen med vores erfarne stab af medarbejdere på Danmarks førende erhvervsmedie – har, hvad der skal til for at styrke dagbladet Børsen, så vi kan blive endnu mere relevante for erhvervslivet," siger Karmo Kaas-Lutsberg, der er bestyrelsesformand for Børsen og direktør for Bonniers business-to-business-forretning, som Børsen hører under i Bonnier-koncernen.Han siger samtidig, ifølge pressemeddelelsen, at missionen for Børsens ledelse er at opbygge og forfølge vækst, især indenfor digitale medier."Gennem investering i kvalitet og ved at være uundværlig for publikum, vil Børsen være i stand til at bygge en succesfuld forretning med stigende digitale abonnementsindtægter. Et synspunkt om hvordan højkvalitetsmedier bør positionere sig, som også Bonniers ejere deler," siger bestyrelsesformanden.