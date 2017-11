Krydset skal sættes med blyant de næste mange år

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Og med NemId og internet i langt de fleste hjem, skulle man måske tro, at det lå lige for at indføre en form for digitalt valg.



Men det bliver der ikke noget af de næste mange år. Sådan lyder det fra Kombit, et kommunalt ejet selskab, der har til opgave at købe it-udstyr ind til landets kommuner.



Herunder et nyt valgsystem, der skal erstatte det nuværende, der har 40 år på bagen. Målet er et system, der er billigere i drift. Men altså ikke et system, hvor man kan sætte kryds på en skærm.



"Det hænger sammen med de sikkerhedsproblemer, der er," forklarer projektleder Morten Hass fra Kombit.



"Der er tvivl om, om man vil kunne sikre, at det stadig vil være fuldstændig hemmeligt, hvad man stemmer. Man kan ikke fuldstændig garantere, at der ikke kan laves en sporing mellem stemmeafgivelsen og den enkelte person."



Enormt sikker metode





Der er altså tale om en afløser for det computersystem, de valgtilforordnede bruger, når de skal indberette de optalte stemmer.



For den procedure man har i dag med papir, er nemlig ifølge projektlederen "enormt sikker."



"Når man har de fysiske stemmesedler ude på valgstederne, kan man ikke spore tilbage, hvem der har haft hvilken stemmeseddel," siger Morten Hass.



"Og uanset om det værst tænkelige skulle ske - at nogen hackede valgsystemet i Danmark, hvor alle optællingsresultaterne ligger - ville man altid kunne gå tilbage. For ude i den enkelte gymnastiksal ligger bunkerne af stemmesedler. Og der ligger også det stykke papir, hvor man har skrevet de tal ned, der skal tastes ind."



Livrem og seler







Det nye it-system skal efter planen være færdigt ved udgangen af 2019. Men den deadline kan skubbes, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden.



"Vi går med livrem og seler," siger Morten Hass.



Nogle nyskabelser, som borgerne også vil kunne mærke, skal det nye valgsystem åbne for: Blandt andet vil det, hvis politikerne beslutter det, være muligt at udsende valgkort digitalt i stedet for med posten, som det sker i dag.



Tre firmaer er i gang med at sammensætte tilbud til Kombit.



Det er et konsortium anført af den nuværende leverandør af valgsystemet, KMD, et andet konsortium med it-firmaet NNIT i spidsen, mens tredje tilbud skal komme fra it-virksomheden CSC og dens partnere.



