Det skriver medierne: Kina efterspørger dansk kød

Danish Crown vil åbne sin første fabrik på verdens største fødevaremarked, Kina, for at få del af det voksende efterspørgsel efter udenlandsk kød.Utilfredsheden blandt lavprisselskabet Ryanairs piloter er de seneste uger steget markant, og flere piloter står nu offentligt frem med fagforeninger i ryggen. Piloterne kræver en faglig forhandling med Ryanairs ledelse.Kammeradvokaten risikerer en halvering af sin årlige omsætning, fordi regeringen vil gøre op med Kammeradvokatens næsten monopolstatus og overvejer at sende Kammeradvokatens opgaver i udbud eller at hjemtage opgaverne , så staten selv vil løse dem. Stadeholdere i det kriseramte WestMarket mener, at ledelsen har lovet ting, den ikke kan holde, og truer med at lukke sin e butikker, hvis det ikke bliver bedre.

Jørgen Hallundbæk, der har skabt sin formue gennem den tidligere vækstkomet Welltec, har reddet den pressede o lievirksomhed på stregen med en refinansiering. Flertallet i Folketinget er på afveje, når det gælder om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, mener Dansk Erhvervs topchef, Jens Klarskov.Mindst fire S-borgmestre vil hæve skatten efter tirsdagens valgsejr. I Odense vil man bruge pengene på "rå velfærd", mens Venstre kalder planen om højere skatter for uambitiøs.I Jyske Bank forbereder direktør Peter Schleidt sig på, at dankortet taber til Mobilepay og Apple Pay. - Vi er i tvivl om Dankortets fremtid, siger han. (side 6-7)/ritzau/FINANS