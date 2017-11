Det skriver medierne: Børsnedtur gør Vestas til et opkøbsmål

Psykologer, der indgår i et nystiftet psykolognetværk, føler sig truet af Falck. Netværket kan være en konkurrent til den danske virksomhed, og medlemmerne er derfor udelukket fra at arbejde for Falck. Det er på grænsen af lovgivningen, lyder det fra professor i konkurrenceret.Vestas' sønderskudte aktiekurs og en stor kontantbeholdning betyder, at selskabet kan være et opkøbsemne, lyder det fra analytikere.Jagten på de bedste hoveder blandt advokater presser lønningerne kraftigt op både i de store kontorer og i virksomheder. Der er heller ingen tegn på, at partnerne lider nød.Black Swan-stifter Christian Lindekilde er i konflikt med erhvervsfolk, der ikke kan få et større millionlån tilbage. De har misforstået aftalen, siger Christian Lindekilde. Konflikten kommer midt i regnskabsrod og jagt på nye investorer.Palle Skov Jensen, presset ejer af Jensens Bøfhus, har en af landets største og mest kostbare kunstsamlinger. Den forsøger han nu at sælge ud afBarren for at opfinde nye lægemidler hæves hos Novo Nordisk, der leder efter opkøbsmuligheder i andre kroniske sygdomme end diabetes. Det kan blive en slags femte ben for koncernen./ritzau/FINANS