Libanons Hariri er vendt hjem efter mystik om afgang

Libanons afgåede premierminister, Saad al-Hariri, er ankommet til sit hjemland, for første gang siden han meddelte, at han ville træde af.



Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.



Hariri annoncerede sin afgang 4. november i en tale på tv, mens han befandt sig i Saudi-Arabien. I sin tale begrundede han sin afgang med, at han følte sig truet på livet af den shiamuslimske Hizbollah-bevægelse.



Forklaringen blev dog ikke godtaget i Libanon, hvor man krævede at få premierministeren retur.



Her har der i stedet været mistanke om, at Saudi-Arabien har tilbageholdt Hariri, så han på den måde kunne tjene saudiernes politiske dagsorden. Hariri, der er sunnimuslim og allieret med Saudi-Arabien, har dog nægtet det.



I lørdags rejste Hariri til Frankrig, hvor han mødte den franske præsident, Emmanuel Macron.



Efter sit møde med Macron meddelte Hariri, at han ville være tilbage i Libanon onsdag, hvor landet markerer sin uafhængighedsdag med en ceremoni. Han ventes derfor onsdag at deltage i ceremonien.



Det franske præsidentkontor var ellers meget fåmælte efter mødet med Hariri. Det blev eksempelvis ikke oplyst, om Hariri over for Macron bekræftede, at han er trådt tilbage som Libanons regeringschef.



På vej fra Frankrig til Libanon tirsdag lagde Hariri også vejen forbi Egypten og Cypern, skriver AFP.



I lufthavnen i Beirut, hvor han landede tirsdag aften, blev han taget imod af sikkerhedsstyrker og fulgt fra sit fly, viser tv-optagelser fra hans ankomst ifølge Reuters.



/ritzau/