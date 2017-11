Putin til Trump: Assad vil afholde præsident- og parlamentsvalg

Relateret indhold Artikler

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tirsdag talt i telefon med sin kollega i USA, Donald Trump, om at finde en politisk løsning på krigen i Syrien.



De to mænd talte sammen, efter Putin mandag mødtes med den syriske præsident, Bashar al Assad, i den russiske ferieby Sotji.



Samtalen mellem Putin og Trump varede cirka en time. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus.



Ud over Syrien talte de om Ukraine, Iran, Nordkorea og Afghanistan.



Udviklingen i Syrien aktualiseres af, at Islamisk Stat er blevet fordrevet fra næsten alle syriske områder. Det samme er sket i Irak, og det har fået det selvudråbte kalifat til at bryde sammen.



Ifølge den russiske regering fortalte Putin Trump, at "den syriske leder bekræftede at holde sig til den politiske proces, at gennemføre en reform af forfatningen og at afholde præsident- og parlamentsvalg".



Onsdag rejser Irans præsident, Hassan Rouhani, og hans tyrkiske kollega, Recep Tayyip Erdogan, til møder i Rusland med Putin.



De to lande befinder sig på hver sin side i den syriske konflikt.



