Vild jubel i Zimbabwe - Robert Mugabe træder tilbage

Relateret indhold Artikler

Zimbabwes tidligere vicepræsident Emmerson Mnangagwa vil inden for de næste to døgn blive indsat som præsident, efter Robert Mugabe tirsdag trak sig efter 37 år som landets leder.



Det oplyser tidligere justitsminister, Patrick Chinamasa, fra det regerende parti Zanu-PF.



Han siger til nyhedsbureauet Reuters, at det vil ske enten onsdag eller torsdag.



Et andet prominent medlem af partiet, Lovermore Matuke, bekræfter, at det vil ske inden for to døgn, og at Mnangagwa vil udfylde resten af Mugabes regeringsperiode.



Det næste valg i Zimbabwe finder sted i september 2018.



Mnangagwa flygtede til Sydafrika, efter han blev afsat af præsident Mugabe 6. november.



Der var vilde jubelscener i salen og ude i hovedstaden Harares gader, da parlamentets formand, Jacob Mudenda, sidst på eftermiddagen kunne fortælle lovgiverne, at Mugabe i et brev meddelte at han tager sin afsked.



- Jeg, Robert Gabriel Mugabe, i henhold til afsnit 96 i Zimbabwes forfatning, indgiver hermed formelt min afsked med øjeblikkelig virkning, lød det i brevet.



Den 93-årige Mugabe, der har været landets enerådige leder i 37 år, skrev i brevet, at "beslutningen for min del er frivillig".



Ude i Harares gader var der i minutterne efter et brøl af jubel, og man kunne høre bilhorn, der tudede over hele byen



Folk dansede af glæde, og mange holdt billeder op af landets hærchef, Constantino Chiwenga, og Mnangagwa.



- Vi er bare så glade, at tingene nu endelig vil ændre sig, sagde en lykkelig 32-årig damefrisør, Togo Ndhlalambi, til nyhedsbureauet AFP.



- Vi vågnede op hver morgen og ventede på denne dag. Dette land har været gennem slemme tider, sagde hun.



Mnangagwa var i mange år Mugabes loyale væbner.



Men i de senere år er Mugabes kone, Grace, blevet kørt i stilling til at overtage magten i Zimbabwe, når den aldrende leder døde.



Derfor, siger eksperter, måtte Mnangagwa fjernes for ikke at stå i vejen fra Grace Mugabe.



Men det var en farlig vej at begive sig ind på. For Mnangagwa har stor opbakning i hæren og blandt de magtfulde krigsveteraner fra befrielseskrigen i 1970'erne.



Onsdag i sidste uge tog militæret magten ved et ublodigt kup. Mugabe og hans kone blev holdt i husarrest.



På et møde i weekenden besluttede centralkomitéen i Zanu-PF at ekskludere Mugabe, hans kone og en række ministre.



/ritzau/