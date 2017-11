Relateret indhold Artikler

Et amerikansk luftangreb i Somalia har kostet over 100 jihadister fra al Shabaab livet.



Det oplyser USA's hær.



Angrebet var rettet mod islamisternes lejr godt 200 kilometer nordvest for hovedstaden Mogadishu.



Aktionen skete i et samarbejde mellem Somalias føderale regering og den amerikanske hær, hedder det.



En talsmand for al Shabaab benægter det store antal dræbte.



- Det er bare propaganda, siger han til nyhedsbureauet Reuters.



Al Shabaab kæmper for at vælte den vestligt støttede regering i Somalia for at kunne indføre sharialov i landet.



Organisationen har mistet sit greb om Somalias byer, siden islamisterne blev fordrevet fra Mogadishu i 2011.



Men al Shabaab står stadig stærkt i dele af det sydlige og centrale Somalia.



Tidligere på måneden trak USA en række af sine diplomater hjem fra Somalia. Det skete, fordi al Shabaab angiveligt planlagde angreb i området.



/ritzau/Reuters