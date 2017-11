Det skriver medierne: Novo frygter diabetesepidemi

Diabetes spreder sig nu så epidemisk hurtigt, at de offentlige sygekasser er i fare for ikke længere at have råd til den behandling, som patienterne får i dag. Den udvikling ønsker Novo Nordisks topchef , Lars Fruergaard Jørgensen, at dæmme op for Danske boligejere er så forgældede, at det er nødvendigt at overvåge boligmarkedet nøje ikke mindst i de store byer. Så kontant reagerer Nationalbanken på en ny bekendtgørelse, efter at det er vedtaget at begrænse adgangen til afdragsfrie lån.Et cyberangreb, der lægger dankortet ned flere dage i træk midt i en ny finanskrise, kan få ødelæggende konsekvenser for hele den danske økonomi. Det fremhæver direktør for Nationalbanken, Lars Rohde. Cybersikkerhed er for alvor kommet p å dagsordenen for centralbankerne og den finansielle sektor. Digital innovation skal sikre forsikringsselskabet Tryg et markant spring i omsætningen frem mod 2020. Ny strategi fokuserer især på tre udfordringer.Saxo Banks forsøg på at få udenlandske kunder i retten i Danmark slår fejl. Banken vil anke Østre Landsrets dom, der drejer sig om schweizerfrancens pludselige opskrivelse i januar 2015, og som gav Saxo Bank et tab på 700 mio. kr.Streaming-firmaet Airtame stod i dilemmaet om salg via Amazon og dermed risikoen for at blive opslugt eller at gå solo og dermed gå glip af omsætning. Salget via Amazon udgør i dag 10 pct. af omsætningen, mens marketingdirektør Steffen Hedebrand ville helst være fri. (Forside, side 6-7)For at modvirke et pres på toplinjen skal forsikringskoncernen Tryg hente 1 mia. kr. fra nye produkter. Det kom frem på Trygs kapitalmarkedsdag i London mandag. Koncernen har aldrig sat barren så højt ifølge topchef Morten Hübbe.It-manden Erik Damgaard går på børsen med en ny handelsplatform i selskabet NPinvestor. Platformen, Straticator, gør det muligt at efterligne andre investorer ved automatisk at kopiere deres handler eller at bygge handelsrobotter. Potentialet er ifølge Erik Damgaard enormt./ritzau/FINANS