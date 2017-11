Det skriver medierne: Størst julehandel nogensinde i vente

Jyllands-Posten Erhverv



Julehandlen bliver større end nogensinde



Danskernes optimisme sender julehandlen på vej mod rekordtal. Hver husstand vil bruge 4.100 kr. ekstra på gaver, mad og drikke op til jul, spår Dansk Erhverv.



Professor og iværksætter flirter med kinesiske giganter



Danske Timedico vil revolutionere hele verdens sygehusvæsen og får opmærksomhed fra medicinalgiganter.



Sviende nederlag til Saxo Bank: Nu bliver det svært at hente trecifret millionbeløb tilbage



Saxo Banks forsøg på at hente udenlandske retssager mod privatkunder, der led store tab ved schweizerfrancens pludselige udsving, hjem til Danmark slår fejl. Nederlaget kan gøre det markant sværere at hente et tabt trecifret millionbeløb hjem. (Side 10)



Berlingske Business



Dansk Supermarked har fået vokseværk efter Mærsk-exit



Dansk Supermarked fremlægger nye ambitiøse planer for fremtiden, efter at dagligvaregiganten er ude af A.P. Møller-Mærsks hænder. Der skal skrues op for investeringerne, og topchef Per Bank er mere ambitiøs end nogensinde. (Forside, 4-5)



Købemhavn er med i opløbet om Brexit-diamant efter beskidt kamp



EU-lande tager alle kneb i brug for at sikre sig Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der skal flytte fra London på grund af brexit. Mandag afgøres den nye hjemby, og agenturet med knap 900 ansatte er så eftertragtet, at landene fisker stemmer med alverdens løfter og rævekager. København er med i opløbet og en af favoritterne.



Rekordinvestering giver ATP andel i 16 butikscentre



ATP bliver med en 6,9 mia. kr. står investeringspartner med Danica i en række storcentre. Deriblandt på Frederiksberg og i Lyngby. Butikscentrene skal omdannes til oplevelsescentre.





Børsen



Prispres skaber frygt hos Vestas' underleverandører



Det store prispres i vinindustrien har ramt Vestas, og flere underleverandører holder lige nu vejret. De frygter, at Vestas vil kræve endnu lavere priser. (Forside, 6-7)



Hedgefond vil køre Pandora-investorer trætte



Nøglen til en sejr over de amerikanske hedgefonde, der i det meste af 2017 har belejret Pandora-aktien, ligger hos de danske institutionelle investorer, der med deres adfærd kan skræmme de kortsigtede hedgefonde væk. (Side 8)



Presset Black Swan-stifter jagter pensionsmilliarder



Mens Christian Lindekilde kæmper med at få styr på Black Swans årsregnskab, er han på jagt efter 1,8 mia. kr. fra blandt andet danske pensionskasser. (Side 10)





/ritzau/FINANS