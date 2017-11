Den danske julehandel bliver den største nogensinde

Danskerne vil i år bruge flere penge på julegaver end nogensinde tidligere. Den solide danske økonomi skaber optimisme, og det smitter af på forbrugernes købelyst.



Derfor forventes julehandlen at sætte rekord i år. Det viser en prognose fra Dansk Erhverv, skriver Finans.



"Der er tydelige tegn på, at den danske økonomi er i fremgang. Beskæftigelsen er i år steget med 45.000 personer, og det øger den disponible indkomst, så der er flere penge til julegaver. Derfor forudser vi, at julehandlen vil ride med på den positive bølge og vokse med to-tre procent, siger Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv.



Organisationen repræsenterer en stor del af detailhandlen, og ifølge prognosen vil julehandlen i år udgøre 11 mia. kr.



Det svarer til, at hver husstand i gennemsnit bruger 4100 kr. ekstra op til jul sammenlignet med resten af året.



En stadig større andel af julehandlen sker online. Dansk Erhverv vurderer, at ikke mindre end en fjerdedel af julehandlen vil ske på nettet.



Sidste år var andelen på 22 pct. Dermed er det nethandel, som trækker hele væksten, skriver Finans.



Netop stigende handel på nettet presser de fysiske butikker, og dele af detailhandlen har derfor haft en afmatning i salget.



For store dele af detailhandlen er julen helt afgørende for, om året bliver en succes eller en fiasko. Det gælder blandt andet for isenkrambranchen, hvor en tredjedel af omsætningen ifølge Dansk Erhverv hentes i november og december.



"Julehandlen er årets vigtigste periode, som vi forbereder os på hele året," siger Frederik Brønnum, administrerende direktør i Imerco, til Finans.



Han forventer, at kæden i år vil øge salget med mellem 3 og 5 procent.



/ritzau/