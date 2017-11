Mens du sov: Asiatiske markeder frygter amerikansk skattereform

Amerikanske bekymringer om en kommende skattereform smittede af på handlen i Asien. Det skriver nyhedstjenesten CNBC.com.



Der var fald hele vejen rundt og Australien hed faldet ASX 200 0,25 pct., i Japan blev Nikkei 0,61 pct. slankere, mens koreanske Kospi faldt 0,29 pct.



Værst gik det for sig på de kinesiske markeder, hvor Shanghai Composite faldt med 1,12 pct og Shenzen composite blev 1,55 billigere.



Selvom en amerikansk skattereform endnu er mere teoretisk end reel, er det den, der skaber panderynkerne på markederne.



Jim Lowell, investeringschef i Adviser Investments giver til CNBC.com dette råd:



"Der vil være masser af tid til at fordøje planen, hvis det rent faktisk bliver til noget. Der vil også være masser af tid til at finde ud af, hvordan man skal manøvrere, når revisionerne går videre. Men jeg vil helt klart råde investorer til ikke at foretage nogen investering i dag baseret på, at de ikke ved, hvordan denne skattereform kommer til at spille ind. "



Kollaps i tyske forhandlinger



De tyske regeringsforhandlinger er brudt sammen, efter at det liberale parti FDP har trukket sig fra samtalerne. Det sender Tyskland ud i politisk krise, skriver AFP.



»Det er bedre ikke at regere end at regere dårligt«, siger FDP-leder Christian Lindner efter at have forladt forhandlingerne.



Han tilføjer, at det ikke har været muligt at skabe et 'fundament af tillid' med kansler Angela Merkels konservative CDU/CSU-alliance og Miljøpartiet De Grønne.