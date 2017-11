Detailhandels-ekspert: Gilleleje er Danmarks mest kreative by

Én af de mest erfarne danske detailhandels-eksperter, Bruno Christensen, har udnævnt Gilleleje til Danmarks mest kreative by.



Den nordsjællandske by med under 7000 borgere er et eksempel, som kan inspirere detailhandelen i mange andre mindre og mellemstore danske byer med behov for at styrke kultur og detailhandel.



Det fastslår Bruno Christensen i den seneste udgave af Retail Bulletin.



Detailhandelseksperten har kigget på et stort antal danske byer, og i skarp konkurrence med 30 andre kom Gilleleje ud som nr. ét. Sydjyske Vejen blev nr. to.



"Gilleleje vinder ikke i kraft af sin størrelse eller antallet af varehuse men adskiller sig fra alle øvrige byer med en kultur og et sammenhold, der er unik. Dét er forudsætningen for, at Gilleleje i dag fremstår som en kreativ by, der tiltrækker besøgende fra hele Nordsjælland og København," fastslår Bruno Christensen.



Målt på 35 parametre



Han har opstillet 35 forskellige parametre i sin udvælgelse af den mest kreative by - eksempelvis om detailhandel, cafeer og kulturinstitutioner samarbejder dynamisk, om der er tomme butikslokaler, om byen er attraktiv for investorer og detailhandel, og om der er lokale ildsjæle, som driver udviklingen.



Bruno Christensen har i Retail Bulletin ud fra en liste på 30 i alt nomineret ti byer i sin søgen efter Danmarks mest kreative by. Udover Gilleleje er det i alfabetisk rækkefølge Ebeltoft, Grenå, Holstebro, Ikast, Middelfart, Nyborg, Ringkøbing, Tønder og Vejen.



Om nr. to på detailhandelsekspertens liste, Vejen, fastslår Bruno Christensen, at det er en by i udvikling - og den er i dag langt væk fra de dommedagsprofetier, som er udtrykt om den sydjyske by. Vejen klarer sig i dag fint i konkurrencen med bl. a. nabokommunens Kolding Storcenter.



Iøvrigt mener detailhandelseksperten, at personalet i byernes butikker har stor betydning:



"Detailisterne i de kreative byer er præget af et værdifællesskab, hvor man hjælper hinanden, og hvor man i hver enkelt butik overrasker sine kunder med en omsorg og venlighed udover det, man sædvanligvis oplever i de større byer og i de centralt styrede kædebutikker."



