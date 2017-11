Økonomiministeren er blevet gift og får nyt efternavn

(Opdateret) Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) er blevet gift med Kristine Rishøj Bille lørdag og hedder nu Ammitzbøll-Bille til efternavn.



Det skriver han på Twitter.



I sidste måned offentliggjorde ministeren, at parret skal være forældre til foråret.



"Vi bliver en ekstra beboer hjemme hos os, når Kristine og jeg bliver forældre til foråret, skrev han på Twitter efterfulgt af et hjerte.



Lørdag har han lagt et billede op på Twitter med sig selv og hustruen, hvor de står med en vielsesattest fra Frederiksberg Kommune.



Ammitzbøll-Bille blev enkemand i en alder af bare 38 år, da hans ægtefælle Henning Olsen døde sidste år. Men siden fandt han kærligheden igen, har han fortalt et interview med BT.



"Jeg tror ikke, det er så kompliceret for mig, som det kan være for andre. Fordi det er forelskelsen og kærligheden, som er i centrum," sagde Ammitzbøll.



"Det kan godt være, at nogen vil dele den slags op i kasser, men så beklager jeg, at jeg ikke er så "Kvadratisk. Praktisk. God", som en Ritter Sport-chokolade.



Simon Emil Ammitzbøll og Kristine Rishøj ABille mødte ifølge BT hinanden i Radikal Ungdom for 15 år siden, og venskabet har holdt gennem alle årene.



I en periode blev hun personlig assistent for ham på Christiansborg. I dag er hun landssekretær i den tværpolitiske organisation Europabevægelsen.



