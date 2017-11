Dansk sexlegetøjs-selskab giver den gas i udlandet

Mathilde Mackowski og Tonny Andersen, som i deres selskab med det pirrende navn Sinful sælger glidecreme, vibratorer og masser af andet sexlegetøj for et trecifret millionbeløb, vil nu for alvor give den gas på markederne udenfor Skandinavien.



"Vi skal have mere gang i eksporten, som i dag udgør 55-60 pct. af vores omsætning. Vi er Skandinaviens største forhandler af sexlegetøj, men det skal blive til meget mere. Vi skal ud i Europa, og indenfor de kommende ti år skal vi ind på markeder på alle verdens kontinenter. Lykkes det ikke, så har vi ikke været dygtige nok," fastslår adm. direktør og hovedaktionær Tonny Andersen.



Han slår fast, at når hans drøm om at kunne finde Sinfull produkter i Hongkong, Sydamerika osv. er realiseret, så er toplinjen i selskabet på over 1 mia. kr.



"Vi vil næste år i hvertfald åbne på ét europæisk marked ud over Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvor vi sælger i dag. Men vi satser også på at få andre til at sælge nogle af vores serier og brands," oplyser Sinful-direktøren.



Han bebuder også lancering af nye produkter i det kommende år. Ikke noget med revolutionerende ny teknologi med nye funktioner - men nye koncepter. Han vil ikke løfte dynen for, hvad nyhederne præcist handler om. Men det kunne være noget med økologi og mere bæredygtige materialer, siger han.



Tonny Andersen og Mathilde Mackowski startede Aarhus-virksomheden Sinful for snart ti år siden. Den gang var de kærester - i dag nøjes de med at være partnere i forretningslivet - og opdagede, at udbyderne af sex-legetøj sådan lidt populært fortalt mest var snuskede kælder-butikker.



Det ville de gøre bedre, og da butikscentret Bruuns Gallere i Aarhus ikke havde lyst til at leje lokaler ud til sådan en type butik, startede de med salg på nettet. Sucessen har betydet, at Sinful både er blandt de hurtigstvoksende danske selskaber, gazellerne, og har modtaget e-handelspriser. Medarbejderstaben er i dag på omkring 60. Omregnet til fuldtidsansatte er styrken på cirka 40.



I sit seneste hele regnskabsår faldt Sinfuls resultat før skat fra små 10 mio. kr. til under 6 mio. kr.



"Det skyldes, at vi investerer kraftigt i vækst. Vi brugte sidste år rigtig mange penge på at købe markedsføring i Skandinavien, ligesom vi har udvidet organisationen, bl. a. med et lag af chefer, som refererer til mig. Det er nødvendigt for at kunne øge eksporten og få den vækst, vi satser på," fastslår han.



Sinful offentliggør ikke omsætningstal, men bruttoresultatet steg i 2016 med nogle få pct. til over 16 mio. kr.



"I 2017, som jo snart er slut, vokser toplinjen rigtig meget. Vi investerer stadig i fremtiden, men også bundlinjen kommer til at stige en smule i år," siger han.