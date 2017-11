Midtjysk fabrik skal levere tankstationer til brintlastbiler i USA

Nel Hydrogen A/S i Herning har fået en strategisk vigtig ordre på to tankstationer til amerikanske Nikola Motors' prototyper på brintlastbiler.



Samtidig er der indgået et samarbejde om udvikling og produktion af 16 stor-skala tankstationer frem mod 2021.



Fabrikken i Herning med 70 medarbejdere er verdens største producent af tankstationer til brintkøretøjer og er for tiden også i gang med at eksekvere en 150 mio. kroners ordre på brinttankstationer til Shell i Californien.



Nel Hydrogen A/S indgår i den børsnoterede norske Nel Hydrogen-koncern, der har selskabet H2 Holding ejet af fire midtjyske business development ingeniører som storaktionær. De fire med direktør Jacob Krogsgaard i spidsen stiftede for mere end 10 år siden i Herning virksomheden H2 Logic, der siden er overtaget af Nel.



Det norske selskab, som udover tank-teknologi også arbejder med bl. a. løsninger til produktion af brint, har en markedsværdi på omkring 2 mia. kr.



En anden af de de fire jyske ingeniører, direktør for business development i Nel Mikael Sloth, oplyser, at ordren til Nikola har en værdi på 24 mio. kr.



"Nikolas netværk af tankstationer er en del af koncernens planer om udrulning af forureningsfrie brintlastbiler i USA med samme rækkevidde og hurtige optankning som diesellastbiler," forklarer Mikael Sloth.