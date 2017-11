Liga-præsident truer FC Barcelona med tomt stadion

Relateret indhold Tilføj søgeagent FC Barcelona Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer FC Barcelona

Det er helt i orden, hvis tilhængere af FC Barcelona benytter ligakampe til at synge om catalansk løsrivelse fra Spanien, men går fansene over grænsen i deres sprogbrug, kan storklubben komme til at spille for tomme tribuner.



Det siger Javier Tebas, der er præsident for Spaniens bedste fodboldrække, Primera Division.



Selv om han bruger FC Barcelona som eksempel, understreger han, at reglerne gælder for klubber i alle spanske regioner.



"Det betragtes ikke som en fornærmelse eller en opfordring til vold, hvis man synger sange for uafhængighed. Men synger man ting som fuck Spanien, Catalonien eller Andalusien, skal det fordømmes. Hvis Det Spanske Fodboldforbund mener, at en sang er for grov, vil der komme sanktioner," truer han.



"Der er flere forskellige straffe, og vi kan blive nødsaget til for eksempel at lukke Camp Nou ned," siger Tebas med henvisning til Barcas hjemmebane.



Ligapræsidenten mener, at ordlyden i fansenes slagsange er blevet hårdere de seneste uger, og at der derfor er en øget risiko for vold på tribunen eller uden for stadion i forbindelse med fodboldkampe.



1. oktober stemte borgerne i Catalonien om løsrivelse fra Spanien. Afstemningen blev betegnet som ulovlig af forfatningsdomstolen og regeringen i Madrid.



På valgdagen opstod der uroligheder, og omkring 900 personer kom ifølge catalanske myndigheder til skade i kampe med politiet.



Samme aften spillede FC Barcelona hjemme mod Las Palmas. På grund af urolighederne omkring valget blev den kamp spillet uden tilskuere på stadion.



/ritzau/Reuters