Bitcoin sluttede jubel-uge i rekordkurs lige under 8000 dollars

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bitcoin Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

Krypto-valutaen Bitcoin sluttede ugen i en all time high kurs kun to dollars under de 8000 dollars, oplyser CNBC.



Det har været en vild uge for Bitcoin, fastslås det på cnbc.com.



Sidste weekend faldt kursen til omkring 5.500 dollars og er altså steget godt 45 pct. siden til næsten 8000.



I ugens løb er den samlede markedsværdi derfor steget fra 92 mia. dollars til over 133 mia. dollars.