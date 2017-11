Storlandbrug styrker toppen før børsnotering

Relateret indhold Aktieordbog

Storlandbruget Axzon med hovedsæde i København og produktion i Polen, Ukraine og Rusland styrker sin bestyrelse før den børsnotering, som ventes i det nye år.



Det erfarne bestyrelsesmedlem Helle Okholm er netop blevet valgt ind i bestyrelsen for milliardforretningen, der i år ventes at omsætte for op mod 1,8 mia. kr. og lave en driftsindtjening (ebitda) på en lille halv mia. kr.



Helle Okholm, der tidligere var statsautoriseret revisor og også bl. a.har været økonomidirektør i Foss A/S og Bluegarden Holding A/S, sidder i dag desuden i bestyrelsen for Jeudan, Basisbank og Lokaltog A/S.



Hun er eksternt bestyrelsesmedlem nummer to i selskabet, der i sommer valgte adm. direktør i C. W. Obel A/S Anders Chr. Obel som formand. Han har siddet i Axzons bestyrelse i fire år.



Resten af bestyrelsen i Axzon er landmænd. Selskabet, som gennem flere år har arbejdet hen mod en børsnotering for at få større likviditet i aktien, ejes af danske landmænd samt koncernchef Tom Axelgaard.



Børsnotering har været et ønske i ejerkredsen i flere år, dels fordi mange af ejerne har været med i mange år og er blevet grå i toppen, dels fordi landmænd i Danmark er blandt verdens mest forgældede og derfor kan have brug for likviditet.



Noteringen er skubbet flere gange på grund af finanskrise og de ikke altid lige stabile forhold i især Ukraine og Rusland.



Axzon har også gearet op med Hans Henrik Pedersen som ny økonomidirektør. Han har tidligere været hos Falck og Carnegie.



En obligation, som i foråret sikrede Axzon 135 mio. kr. til afvikling af gæld, er iøvrigt netop blevet noteret på Nasdaq i København.