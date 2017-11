Eufori i Zimbabwe: "Det er som juleaften"

Tusindvis af zimbabwere er samlet i gaderne i Zimbabwes hovedstad, Harare, for at fejre præsident Robert Mugabes formodede fald.



"Det er som juleaften," siger en af demonstranterne, Fred Mubay, ifølge nyhedsbureauet AP.



Demonstranterne krammer soldater, råber slagord mod Mugabe og holder skilte op med teksten "Nej til Mugabe-dynastiet".



"Jeg har ventet hele mit liv på denne dag. Endelig fri. Vi er endelig frie," siger den 34-årige Frank Mutsindikwa til Reuters.



Zimbabwes generaler har sat den 93-årige Robert Mugabe og hans hustru, Grace Mugabe, i husarrest. Han har fået lov at bevæge sig rundt i begrænset omfang, mens forhandlingerne om hans afgang finder sted.



Mange af præsidentens landsmænd er imidlertid blevet utålmodige og vil have ham ud af præsidentkontoret hurtigst muligt.



Mugabe, som med sine 93 år er verdens ældste statsoverhoved, har angiveligt bedt om mere tid til forhandlingerne om sin afgang.



Men de fleste af hans hidtidige allierede har vendt ham ryggen, skriver AP.



Og den menneskemængde, der lørdag morgen er samlet i Harare gør det klart, at Zimbabwe er klar til at gå videre uden ham.



Demonstrationer er sjældne i Zimbabwe, men lørdag samledes tusindvis af mennesker i hovedstaden gader, mens bilerne dyttede og tusinder fløjtede og jublede - med militærets velsignelse.



En bilist var så lykkelig, at han hoppede ud af sin bil og dansede foran den i et par minutter, mens den tomme bil langsomt trillede afsted bag ham.



USA's ambassade i landet har opfordret amerikanere i Harare til at holde sig væk fra en anden demonstration, som ser ud til at være en moddemonstration til støtte for Mugabe. Den ventes ligeledes gennemført i hovedstadens centrale dele lørdag.



/ritzau/