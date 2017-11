Gylden forretning: Sælger kartoffelmel for 1,5 mia kr

"Alting flaskede sig, og tingene gik op i en højere enhed"



Sådan siger formand Peter C. Petersen fra danske KMC - kort for Kartoffelmelcentralen - der det seneste år har øget sin omsætning med 25 pct. fra under 1,2 mia. kr. til næsten 1,5 mia. kr.



Det er en udvikling, som langt overstiger selskabets egen vækstplan. Og bundlinjen fulgte endda med. Virksomhedens resultat steg således fra 111 mio. kr. til 135 mio. kr.



KMC er ejet af tre danske kartoffelmelfabrikker - og dermed i sidste ende af danske landmænd.



Den store fremgang skyldes rekordstor produktion på alle produktområder - stivelse, pulverprodukter samt proteiner og fibre. Gunstige markedsforhold og en stærk USD betød, at virksomheden var i stand til at afsætte stort set hele denne produktion af både bulkvarer og højværdi ingredienser..



Virksomheden med domicil i Brande i Midtjylland opererer i markedssegmentet for plantebaserede råvarer, der tiltrækker flere og flere forbrugere primært i den vestlige verden. Samtidig efterspørger en stigende middelklasse i Asien kvalitetsfødevarer, som i mange tilfælde produceres ved hjælp af KMC-produkter.



de tre ejere af KMC er kartoffelmelfabrikkerne "Midtjylland" i Brande og "Sønderjylland" i Toftlund samt "Karup Kartoffelmelfabrik."



Virksomheden er førende inden for produktion, udvikling og salg af kartoffelbaserede ingredienser til fødevareindustrien. 95 pct. af produktionen bliver eksporteret til over 80 lande i verden.