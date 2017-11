EU-præsident affejer britisk Brexit-forhandlers krav: Jeg kan virkelig godt lide hans sans for humor

EU og Storbritannien er i gang med et sæt hårde forhandlinger om omstændighederne for sidstnævntes udtrædelse af EU, og fredag aften affejede EU-præsident Donald Tusk den britiske chefforhandleres syn på situationen.



EU har krævet, at tre hovedpunkter skal være på plads, inden man kan begynde reelt at forhandle udtrædelsen:



Storbritannien skal leve op til sine finansielle forpligtigelser, og der skal styr på den fremtidige grænse mellem Irland og Nordirland og forholdene for EU-borgere i Storbritannien.



Skal der være tid til at forhandle andre ting, skal de være på plads i december.



Hvis der ikke er en aftale på plads inden marts 2019 forlader Storbritannien EU og falder tilbage til handelsvilkår som et land uden nogen handelsaftale. Det vil være ødelæggende for samhandlen og Storbritanniens økonomi.



I et interview fredag til BBC sagde den britiske chefforhandler, David Davis:



"Storbritannien har lavet alt arbejdet. Nu vil jeg have EU til indgå kompromisser."



Opfattelsen uden for Storbritannien er i højere grad, at landet grundet intern politisk splittelse ikke har fremlagt en forhandlingsposition, ikke anerkender sine finansielle forpligtigelser og grundlæggende slet ikke har forstået, at adgangen til goderne ved EU hænger sammen med forpligtigelserne i EU.



EU-præsident Donald Tusk havde da heller ikke megen forståelse for David Davies' udmelding, da han blev spurgt til den fredag.



"Jeg kan virkeligt godt lide Mr. Davis' engelske sans for humor," var ifølge erhvervsmediet Bloomberg hans eneste svar på Davis' udtalelser.



I 2016 stemte de britiske vælgere for at forlade EU. Omstændighederne var dog uklare, og mange af de fakta, der blev brugt i valgkampen, har vist sig ikke at holde stik.



I forhandlingerne mellem Storbritannien og EU har EU's andre 27 medlemmer holdt en fælles front med klare krav til Storbritannien.



Storbritannien har modsat været plaget af intern politisk uro, og det britiske parlament er først nu ved at færdiggøre sin forhandlingsposition.



/ritzau/