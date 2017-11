Rusland har påbegyndt byggeriet af et hegn på grænsen mellem Krimhalvøen og Ukraine.



Efter en omstridt folkeafstemning annekterede russerne Krim i marts 2014.



Hegnet skal ifølge det russiske nyhedsbureau Tass "beskytte republikken".



Det skal være to meter højt og strække sig 50 kilometer. Og det ventes at stå færdigt i løbet af første halvdel af 2018.



Prisen anslås at løbe op i knap 21 millioner kroner, oplyser den russiske sikkerhedstjeneste FSB.



Der er tre officielle grænseovergange mellem Krim - som er internationalt anerkendt som ukrainsk territorium - og resten af Ukraine.



Af frygt for russisk angreb oplyste den ukrainske regering i efteråret 2014, at det ville bygge et hegn langs de 2000 kilometer lange grænse til Rusland.



Men hegnet er kun et par kilometer langt indtil videre.



Omkring 400 kilometer af grænsen omkring Donbass kontrolleres af prorussiske separatister, der har erklæret uafhængighed fra regeringen i Kijev.



Rusland anklages af Ukraine og Vesten for at støtte de prorussiske separatister i Østukraine med våben og andre forsyninger.



/ritzau/dpa