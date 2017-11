Merkels regeringsforhandlinger hænger i tynd tråd

Forsøget på at danne en koalitionsregering i Tyskland med Angela Merkel i spidsen som forbundskansler hænger i en tynd tråd.



Torsdag nat blev drøftelserne indstillet efter 15 timer i forhandlingslokalerne, uden at parterne kom frem til en aftale.



Og fredag fortsætter anstrengelserne - tilsyneladende uden nogen løsning i sigte.



Forhandlingerne skal bringe Merkels kristenkonservative alliance CDU/CSU sammen med miljøpartiet De Grønne og liberale FDP i en hidtil uset konstellation, der i folkemunde kaldes "Jamaica-koalitionen".



Navnet henviser til partiernes farver - sort, gul og grøn - der er de samme som i Jamaicas flag.



Der er på nationalt niveau aldrig før blevet dannet en regering bestående af disse partier i Tyskland.



Men det er den eneste mulighed for Merkel, som havde et katastrofalt valg, hvis lige ikke er set siden 1949.



Oven på forbundsvalget meldte det tyske socialdemokrati, SDP, sig nemlig som oppositionsparti frem for at fortsætte regeringssamarbejdet oven på et ligeledes meget ringe valgresultat.



Efter fire ugers forsøg på at blive enige om et regeringsgrundlag bevæger truslen om et nyvalg sig dog tættere på.



CSU, der er det bayerske søsterparti til CDU, advarede fredag om, at koalitionsforhandlingerne er faretruende tæt på at kollapse.



- Helt ærligt, så hænger drøftelserne i en tråd, sagde CSU's parlamentsformand, Alexander Dobrindt, som dog tilføjede:



- Der er stadig en chance.



Fredag spekuleres der i, at forhandlingerne kan strække sig hen over hele weekenden.



Og Angela Merkel har tidligere antydet, at det kan vare frem til jul, inden det lykkes de tre partier at nå til enighed om et grundlag, hvor blandt andet klima-, flygtninge- og finanspolitik splitter dem.



Spørger man vælgerne, gælder det dog om at få en aftale på plads hurtigst muligt.



Støtten til at Jamaica-koalition er faldet med syv procentpoint den seneste måned. Dermed er det kun halvdelen af vælgerne, der bakker op om regeringen. Det viser en måling, som tv-stationen ZDF har fået foretaget.



/ritzau/dpa